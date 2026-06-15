Huawei официально подтвердила ближайшее повышение цен на свои устройства Сегодня 03:47 — Технологии&Авто

Точных данных о масштабах изменения цен компания пока не предоставила.

Huawei пополнила растущий список брендов, вынужденно повышающих цены на свою продукцию.

Сообщение о корректировке цен

Компания разослала официальное уведомление о корректировке цен с 1 июля 2026 года на все продукты Huawei своим ключевым партнерам и корпоративным клиентам в Китае.

Huawei назвала изменения в цепях поставок в мировой индустрии чипов, а также высокий спрос на системы искусственного интеллекта двумя основными факторами, оказывающими на компанию «постоянно растущее давление на расходы».

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«Быстрый рост цен на оперативную память и накопители не оставил Huawei другого выбора, кроме как начать повышать цены на свою продукцию», — заявили в компании.

Точных данных о масштабах изменения цен компания пока не предоставила.

Напомним, ранее Finance.ua писал , что китайская компания Huawei сообщила о значительном прогрессе в сфере полупроводников, заявив, что в ближайшие пять лет сможет достичь плотности транзисторов, эквивалентной 1,4-нм техпроцессу.

ТоНеТо По материалам:

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