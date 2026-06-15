OpenAI рассматривает существенное снижение цен из-за конкуренции с Anthropic 15.06.2026, 00:13 — Технологии&Авто

OpenAI ищет способы сделать свои продукты более привлекательными для бизнеса

OpenAI может пойти на значительное снижение цен на свои сервисы в рамках подготовки к возможной ценовой войне с Anthropic.

Как сообщает The Wall Street Journal, компания рассматривает этот шаг на фоне растущего недовольства клиентов стоимостью использования крупных языковых моделей.

С чем связано такое решение

По данным издания, OpenAI анализирует возможность ощутимого удешевления токенов — единиц, по которым рассчитывается стоимость работы моделей искусственного интеллекта. Решение связано как с ростом конкуренции на рынке, так и с жалобами компаний на высокие издержки при внедрении ИИ-решений.

Источники WSJ утверждают, что OpenAI ожидает аналогичных действий от Anthropic и готовится к борьбе за пользователей и корпоративных клиентов. В последние месяцы конкуренция между компаниями заметно обострилась, особенно после успеха Claude Code среди разработчиков программного обеспечения.

Вопрос о стоимости использования искусственного интеллекта все чаще становится предметом дискуссий среди клиентов отрасли. Большие языковые модели требуют значительных вычислительных ресурсов, а затраты на их использование могут быстро расти при масштабировании сервисов.

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Поэтому руководство OpenAI ищет способы сделать свои продукты более привлекательными для бизнеса без потери конкурентоспособности. По информации WSJ, потенциальное снижение цен может стать одним из самых масштабных шагов компании от начала генеративного бума ИИ.

Ситуация также привлекает инвесторов, поскольку OpenAI и Anthropic рассматриваются как одни из главных претендентов на предстоящий выход на биржу. Издание отмечает, что борьба за пользователей может стать одним из ключевых факторов развития рынка ИИ в ближайшие годы.

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