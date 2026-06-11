ИИ нового уровня: Anthropic открыла доступ к модели Fable 5 на базе Mythos 11.06.2026, 00:04 — Технологии&Авто

Стоимость использования Fable 5 и Mythos 5 вдвое дороже Claude Opus 4.8.

Anthropic представила Claude Fable 5 — первую публично доступную версию своей модели Mythos. Компания утверждает, что новинка превосходит предыдущие модели в программировании, работе с документами и анализе изображений, но получила дополнительные ограничения для задач в области кибербезопасности, биологии и химии.

Anthropic впервые анонсировала Mythos в апреле 2026 года. Из-за опасений возможного использования модели для кибератак доступ к ней получил лишь ограниченное количество партнеров. На прошлой неделе компания расширила тестирование на сотни организаций в 15 странах, теперь открыла доступ к упрощенной версии для более широкой аудитории.

Claude Fable 5 доступна через API Anthropic и корпоративные тарифные планы Enterprise с оплатой использования. До 22 июня модель будет доступна пользователям тарифов Pro, Max, Team и Enterprise без дополнительной платы. После этого компания временно переведет доступ к модели на систему кредитов.

Особенности Fable 5

По словам Anthropic, Fable 5 демонстрирует лучшие результаты в программировании, сложной аналитике и работе с большими объемами информации. В то же время, модель не будет выполнять некоторые запросы в сферах кибербезопасности, биологии, химии и дистилляции моделей. В таких случаях система будет автоматически передавать задачи менее мощной модели Claude Opus 4.8.

Mythos 5

Параллельно компания выпустила обновленную версию оригинальной модели под названием Mythos 5. Она будет доступна только организациям, уже получившим специальное разрешение на работу с передовыми моделями Anthropic.

Перед запуском Fable 5 компания провела масштабное тестирование на стойкость к джейлбрейкам. По словам Anthropic, во время внешней программы поиска уязвимостей исследователи потратили более 1000 часов на попытки обойти защиту модели, однако не смогли найти универсальный способ взлома.

Новая политика безопасности

Несмотря на это, компания ввела новую политику безопасности. Для всех пользователей Fable 5 и Mythos 5 будет действовать обязательное хранение журналов запросов в течение 30 дней. Даже клиенты, ранее пользовавшиеся режимом без сохранения данных, потеряют эту возможность. Anthropic объясняет это необходимостью отслеживания новых типов атак и джейлбрейков.

Согласно тестам сторонних компаний Fable 5 демонстрирует высокие результаты в сложных задачах. Аналитическая платформа Hex заявила, что модель первой преодолела отметку в 90% на ее внутреннем бенчмарке для многошаговых аналитических задач. В сервисе Base44 отметили способность модели создавать полноценные приложения по одному запросу, а платформа Genspark сообщила о преимуществе Fable 5 конкурентам в задачах разработки интерфейсов и создания игр.

Стоимость использования Fable 5 и Mythos 5 составляет $10 за миллион входных токенов и $50 за миллион выходных токенов. Это вдвое дороже Claude Opus 4.8.

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