5 надежных авто, у которых доступная цена (фото)

Покупка надежного автомобиля в условиях ограниченного бюджета часто становится непростым квестом для многих водителей. Известный автомобильный обозреватель Люк Чиллингсворт поделился своим рейтингом отличных моделей от ведущих мировых брендов, идеально балансирующих между ценой и качеством. В этот список вошли как практичные семейные хэтчбеки и вместительные кроссоверы, так и культовые спорткары и даже премиальные электромобили.
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Каждая из представленных машин имеет свои уникальные преимущества, однако их объединяют общие черты: высокая топливная эффективность, долговечность и просторные салоны.
Ford Focus
Эта модель крепко удерживает статус одного из самых популярных семейных хэтчбеков. Главный козырь этого автомобиля для бюджетного владельца заключается в очень дешевом ремонте и обслуживании.
Благодаря огромному рынку легкодоступных запчастей, любые технические проблемы решаются быстро и без существенных финансовых затрат.
Кроме практичности, автомобиль предлагает просторную внутреннюю отделку, экономичные силовые установки и высокий уровень безопасности, что делает его универсальным выбором для ежедневных поездок.
Mazda MX-5
Этот легендарный японский спорткар создан для тех, кто ищет настоящие эмоции от вождения, не тратя при этом астрономических сумм.
В то время, когда большинство современных брендов делают ставку на полную изоляцию от дороги и исключительный комфорт, эта модель предлагает чистое удовольствие от управления.
Точные реакции руля, молниеносное переключение передач и возможность сложить крышу в жаркий день дарят незабываемые ощущения. В то же время машина остается простой по конструкции и весьма доступна в содержании.
Toyota RAV4
Для поклонников класса SUV этот кроссовер является настоящим эталоном долговечности и устойчивости к износу.
Выносливость японского автомобиля дополняется великолепной практичностью — в частности, огромным багажным отделением объемом 547 литров, куда легко поместятся вещи всей семьи.
На вторичном рынке экземпляры, выпущенные в период с 2013 по 2019 годы, сейчас можно найти по цене даже менее 16 000 фунтов стерлингов (964 290 грн), что делает кроссовер невероятно выгодным капиталовложением.
Jaguar I-Pace
Если вы задумываетесь о переходе на экологический транспорт, этот элегантный электрический кроссовер стал удивительно привлекательным предложением на рынке подержанных авто.
Стоимость первых выпусков существенно снизилась, благодаря чему стильный британский премиум-класс теперь стартует на вторичном рынке чуть дороже 10 000 фунтов стерлингов (602 680 грн).
Имея мощность 400 лошадиных сил, автомобиль демонстрирует впечатляющую динамику, разгоняясь до сотни всего за 4,5 секунды. Реальный запас хода на одном заряде составляет от 385 до 470 км, а заводская 8-летняя гарантия на батарею (или 100 000 миль пробега) полностью нивелирует риски для покупателя.
Mazda 3
Этот автомобиль — безоговорочный фаворит в сегменте компактных городских моделей для тех, кто ценит эстетику и уют.
За сумму до 20 000 фунтов стерлингов (1 205 360 грн) покупатели получают машину с одним из самых роскошных и эргономичных интерьеров в своем классе, который по качеству материалов приближается к премиум-брендам.
Традиционно для японской марки модель характеризуется исключительной надежностью узлов и низкими затратами на топливо, что гарантирует беспроблемную эксплуатацию в течение многих лет.