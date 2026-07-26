5 надежных авто, у которых доступная цена (фото) Сегодня 03:16 — Технологии&Авто

Бюджетные и надежные авто, Фото: magnific

Покупка надежного автомобиля в условиях ограниченного бюджета часто становится непростым квестом для многих водителей. Известный автомобильный обозреватель Люк Чиллингсворт поделился своим рейтингом отличных моделей от ведущих мировых брендов, идеально балансирующих между ценой и качеством. В этот список вошли как практичные семейные хэтчбеки и вместительные кроссоверы, так и культовые спорткары и даже премиальные электромобили.

Об этом пишет Daily Express.

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Каждая из представленных машин имеет свои уникальные преимущества, однако их объединяют общие черты: высокая топливная эффективность, долговечность и просторные салоны.

Ford Focus

Эта модель крепко удерживает статус одного из самых популярных семейных хэтчбеков. Главный козырь этого автомобиля для бюджетного владельца заключается в очень дешевом ремонте и обслуживании.

Форд Фокус

Благодаря огромному рынку легкодоступных запчастей, любые технические проблемы решаются быстро и без существенных финансовых затрат.

Кроме практичности, автомобиль предлагает просторную внутреннюю отделку, экономичные силовые установки и высокий уровень безопасности, что делает его универсальным выбором для ежедневных поездок.

Mazda MX-5

Этот легендарный японский спорткар создан для тех, кто ищет настоящие эмоции от вождения, не тратя при этом астрономических сумм.

Mazda MX-5

В то время, когда большинство современных брендов делают ставку на полную изоляцию от дороги и исключительный комфорт, эта модель предлагает чистое удовольствие от управления.

Точные реакции руля, молниеносное переключение передач и возможность сложить крышу в жаркий день дарят незабываемые ощущения. В то же время машина остается простой по конструкции и весьма доступна в содержании.

Toyota RAV4

Для поклонников класса SUV этот кроссовер является настоящим эталоном долговечности и устойчивости к износу.

Toyota RAV4

Выносливость японского автомобиля дополняется великолепной практичностью — в частности, огромным багажным отделением объемом 547 литров, куда легко поместятся вещи всей семьи.

На вторичном рынке экземпляры, выпущенные в период с 2013 по 2019 годы, сейчас можно найти по цене даже менее 16 000 фунтов стерлингов (964 290 грн), что делает кроссовер невероятно выгодным капиталовложением.

Jaguar I-Pace

Если вы задумываетесь о переходе на экологический транспорт, этот элегантный электрический кроссовер стал удивительно привлекательным предложением на рынке подержанных авто.

Стоимость первых выпусков существенно снизилась, благодаря чему стильный британский премиум-класс теперь стартует на вторичном рынке чуть дороже 10 000 фунтов стерлингов (602 680 грн).

Jaguar I-Pace

Имея мощность 400 лошадиных сил, автомобиль демонстрирует впечатляющую динамику, разгоняясь до сотни всего за 4,5 секунды. Реальный запас хода на одном заряде составляет от 385 до 470 км, а заводская 8-летняя гарантия на батарею (или 100 000 миль пробега) полностью нивелирует риски для покупателя.

Mazda 3

Этот автомобиль — безоговорочный фаворит в сегменте компактных городских моделей для тех, кто ценит эстетику и уют.

Мазда 3

За сумму до 20 000 фунтов стерлингов (1 205 360 грн) покупатели получают машину с одним из самых роскошных и эргономичных интерьеров в своем классе, который по качеству материалов приближается к премиум-брендам.

Традиционно для японской марки модель характеризуется исключительной надежностью узлов и низкими затратами на топливо, что гарантирует беспроблемную эксплуатацию в течение многих лет.

Обозреватель По материалам:

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