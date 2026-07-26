Дебютировал 970-сильный семейный электрокроссовер от Huawei (фото)

Линейку Avatr 07 пополнила семейная модификация L. Электрокроссовер доступен в версиях мощностью до 970 сил с запасом хода до 725 км. Электромобиль выходит на внутренний китайский рынок, а цена Avatr 07 составляет от 249 900 до 279 900 юаней ($36 900 — 41 300).
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Электрокроссовер в анфас повторяет стандартный Avatr 07, однако имеет другую заднюю часть с более высокой крышей и меньшим углом наклона стоек. К тому же он немного больше по размерам.
Габариты Avatr 07L 2026:
длина — 4910 мм;
ширина — 1980 мм;
высота — 1650 мм;
колесная база — 2990 мм.
Это позволило сделать новый Avatr 07L более просторным внутри. При этом компоновка салона не изменилась: электрокроссовер сохраняет приплюснутый руль, узкий экран на всю ширину передней панели и большой центральный тачскрин.
Дверь и сиденье оснащены электроприводом, а базовая комплектация также включает пневмоподвеску и систему полуавтономного движения.
Электромобиль Avatr 07L дебютировал в 415-сильной заднеприводной и 970-сильной полноприводной версиях. Разгон до 100 км/ч занимает соответственно 5,9 и 3,7 с.
Аккумулятор емкостью 89,3 кВт·ч обеспечивает запас хода 725 км с задним приводом и 650 км с полным. Позже появится плагин-гибрид с бензиновым генератором.
У нового Avatr 07L есть все шансы появиться в Украине, ведь на нашем рынке официально представлен этот китайский бренд, созданный совместно компаниями Huawei и Changan. Стандартный кроссовер Avatr 07 у нас уже продается.