0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Дебютировал 970-сильный семейный электрокроссовер от Huawei (фото)

Технологии&Авто
8
Avatr 07L – удлиненный вариант электрокроссовера
Avatr 07L – удлиненный вариант электрокроссовера, Фото: Huawei
Линейку Avatr 07 пополнила семейная модификация L. Электрокроссовер доступен в версиях мощностью до 970 сил с запасом хода до 725 км. Электромобиль выходит на внутренний китайский рынок, а цена Avatr 07 составляет от 249 900 до 279 900 юаней ($36 900 — 41 300).
Об этом сообщает сайт CarNewsChina.
Электрокроссовер в анфас повторяет стандартный Avatr 07, однако имеет другую заднюю часть с более высокой крышей и меньшим углом наклона стоек. К тому же он немного больше по размерам.
Avatr 07L предлагают в версиях на 415 и 970 сил
Avatr 07L предлагают в версиях на 415 и 970 сил, Фото: Huawei

Габариты Avatr 07L 2026:

  • длина — 4910 мм;
  • ширина — 1980 мм;
  • высота — 1650 мм;
  • колесная база — 2990 мм.
Это позволило сделать новый Avatr 07L более просторным внутри. При этом компоновка салона не изменилась: электрокроссовер сохраняет приплюснутый руль, узкий экран на всю ширину передней панели и большой центральный тачскрин.
Дверь и сиденье оснащены электроприводом, а базовая комплектация также включает пневмоподвеску и систему полуавтономного движения.
У авто изменена задняя часть
У авто изменена задняя часть, Фото: Huawei
Электромобиль Avatr 07L дебютировал в 415-сильной заднеприводной и 970-сильной полноприводной версиях. Разгон до 100 км/ч занимает соответственно 5,9 и 3,7 с.
Аккумулятор емкостью 89,3 кВт·ч обеспечивает запас хода 725 км с задним приводом и 650 км с полным. Позже появится плагин-гибрид с бензиновым генератором.
На всю ширину передней части растянут экран
На всю ширину передней части растянут экран, Фото: Huawei
У нового Avatr 07L есть все шансы появиться в Украине, ведь на нашем рынке официально представлен этот китайский бренд, созданный совместно компаниями Huawei и Changan. Стандартный кроссовер Avatr 07 у нас уже продается.
По материалам:
Фокус
АвтоЭлектромобилиКроссовер
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems