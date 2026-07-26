Дебютировал 970-сильный семейный электрокроссовер от Huawei (фото) 26.07.2026, 02:17 — Технологии&Авто

Avatr 07L – удлиненный вариант электрокроссовера, Фото: Huawei

Линейку Avatr 07 пополнила семейная модификация L. Электрокроссовер доступен в версиях мощностью до 970 сил с запасом хода до 725 км. Электромобиль выходит на внутренний китайский рынок, а цена Avatr 07 составляет от 249 900 до 279 900 юаней ($36 900 — 41 300).

Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

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Электрокроссовер в анфас повторяет стандартный Avatr 07, однако имеет другую заднюю часть с более высокой крышей и меньшим углом наклона стоек. К тому же он немного больше по размерам.

Avatr 07L предлагают в версиях на 415 и 970 сил, Фото: Huawei

Габариты Avatr 07L 2026:

длина — 4910 мм;

ширина — 1980 мм;

высота — 1650 мм;

колесная база — 2990 мм.

Это позволило сделать новый Avatr 07L более просторным внутри. При этом компоновка салона не изменилась: электрокроссовер сохраняет приплюснутый руль, узкий экран на всю ширину передней панели и большой центральный тачскрин.

Дверь и сиденье оснащены электроприводом, а базовая комплектация также включает пневмоподвеску и систему полуавтономного движения.

У авто изменена задняя часть, Фото: Huawei

Электромобиль Avatr 07L дебютировал в 415-сильной заднеприводной и 970-сильной полноприводной версиях. Разгон до 100 км/ч занимает соответственно 5,9 и 3,7 с.

Аккумулятор емкостью 89,3 кВт·ч обеспечивает запас хода 725 км с задним приводом и 650 км с полным. Позже появится плагин-гибрид с бензиновым генератором.

На всю ширину передней части растянут экран, Фото: Huawei

У нового Avatr 07L есть все шансы появиться в Украине, ведь на нашем рынке официально представлен этот китайский бренд, созданный совместно компаниями Huawei и Changan. Стандартный кроссовер Avatr 07 у нас уже продается.

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