Исследователи создали ткань, которая собирает влагу из воздуха и превращает ее в питьевую воду Сегодня 02:49 — Технологии&Авто

Исследователи из Техасского университета создали специальную ткань, которая может собирать влагу из воздуха и превращать ее в питьевую воду. Как пишет Engadget, из этой ткани сшили куртку, которая будет предоставлять доступ к воде где угодно.

«Мы хотели переосмыслить форму этой технологии. Если сама ткань может собирать воду из воздуха, это открывает новое направление для личного и портативного доступа к воде», — сказал Гуйхуа Юй из Техасского университета в Остине, один из авторов последнего исследования.

Пока есть куртки, которые могут поглощать воду, исследователи решили пойти дальше и собирать ее в специальные съемные контейнеры.

«Именно такая транспортная конструкция позволяет материалу работать не только в небольшом лабораторном тесте, но и в носимом устройстве», — отмечает соавтор Кит Джонстон, также из Техасского университета в Остине.

Собранную в контейнеры влагу затем помещают в сложный коллектор и нагревают, чтобы превратить ее в питьевую воду. В зависимости от уровня влаги в течение дня тестирование удавалось собрать от 400 до 900 миллилитров питьевой воды.

Пока ткань использовали для куртки, однако исследователи говорят, что ее можно будет использовать и для других предметов, например, рюкзака или палатки.

Эта технология может найти применение для медицинских групп реагирования или во время чрезвычайных ситуаций, особенно в отдаленных местах. С коммерческой стороны она также может стать достаточно полезным снаряжением для походов и экстремальных видов спорта.

Економічна Правда По материалам:

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