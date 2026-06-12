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Больше возможностей: 001k. bot выходит за пределы Telegram

Криптовалюта
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Больше возможностей: 001k. bot выходит за пределы Telegram
Больше возможностей: 001k. bot выходит за пределы Telegram
001k.bot объявляет о запуске веб-версии, расширяя возможности работы с продуктом за пределами Telegram. Новый веб-интерфейс объединяет ключевые функции сервиса в одном кабинете, упрощает навигацию и делает работу с платформой удобнее.
До этого взаимодействие с 001k. bot было сосредоточено внутри Telegram-бота. Такой формат остаётся важной частью продукта и в дальнейшем, однако теперь пользователи получают дополнительный уровень удобства: полноценный веб-кабинет с более широким обзором, быстрым доступом к ключевым функциям и комфортной работой с интерфейсом.
"Telegram остаётся важной частью пользовательского опыта 001k.bot, но с ростом продукта мы увидели потребность в отдельном веб-пространстве — более удобном для управления, настроек и масштабирования сценариев использования. Веб-кабинет стал логичным шагом в развитии платформы", — отмечает команда 001k.bot.
Запуск веб-кабинета — это не просто обновление интерфейса, а важный шаг в развитии экосистемы 001k.bot. В честь запуска веб-версии команда подготовила специальное предложение для пользователей: своп USDT → USDC доступен с 0% комиссии.
Предложение особенно актуально для пользователей в ЕС, которые получают доход в USDT и на фоне ограничений MiCA ищут простой способ перейти на USDC. В 001k своп USDT → USDC доступен быстро, без комиссии и в один клик — без лишних действий и дополнительных затрат на обмен.
Веб-кабинет дополняет привычный формат работы через Telegram и предоставляет пользователям больше возможностей для управления своими активами.

Доступные функции веб-версии 001k. bot:

  • мгновенные свопы криптовалют по лучшим курсам;
  • AML-проверка адресов и транзакций;
  • безопасный встроенный кошелёк с генерацией адресов в один клик;
  • offchain-транзакции — внутренние переводы без комиссий;
  • свопы по лимитной цене;
  • вывод гривны;
  • мульти-отправка средств;
  • трёхуровневая реферальная программа;
  • полная интеграция через API для бизнеса.

О 001k. bot

001k.bot — современная криптофинансовая платформа для обмена, хранения и управления цифровыми активами со встроенным кошельком. Сервис предлагает быстрые свопы по лучшим рыночным курсам, лимитные ордера, offchain-транзакции, надёжное хранение активов и многоуровневую реферальную программу.
Запущенный как Telegram-бот, 001k. bot теперь доступен в полноценной веб-версии — удобном и независимом сайте, который работает в любом браузере без приложений и мессенджеров.
По материалам:
001k.bot
Криптовалюта
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