Huawei выпустила самый тонкий в мире планшет MatePad Pro Max (фото) 11.05.2026, 01:51 — Технологии&Авто

Huawei представила новый MatePad Pro Max, который уже называют тончайшим планшетом в мире. Толщина устройства составляет всего 4,7 мм, а вес — 499 граммов.

Об этом пишет Digital Trends

Для сравнения, толщина iPad Pro составляет 5,1 мм. Несмотря на проблемы с доступностью сервисов Google, Huawei в очередной раз показала, что способна конкурировать с Apple на уровне железа.

Чем MatePad Pro Max отличается от iPad Pro

Новый планшет Huawei получил 13,2-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 3000×2000 пикселей, частотой обновления 144 Гц и пиковой яркостью 1600 болтов.

Особенностью модели стало фирменное матовое покрытие PaperMatte с антибликовым эффектом. В Android Central отмечают, что именно дисплей является одним из главных преимуществ планшета, особенно для рисования и работы со стилусом.

Также MatePad Pro Max получил рамки толщиной всего 3,55 мм, благодаря чему экран занимает 94% передней панели.

Еще одно заметное отличие — основная камера на 50 Мп, тогда как Apple в своих iPad Pro традиционно не делает акцент на камерах.

Мощная батарея и система охлаждения

Несмотря на ультратонкий корпус, Huawei установила в планшет аккумулятор емкостью 10400 мАч с поддержкой быстрой зарядки 66 Вт.

Компания заявляет до 14,5 часов автономной работы во время просмотра локального видео. Также в устройстве используется новая кремниевая батарея, обеспечивающая лучшую автономность по сравнению с предыдущим поколением.

MatePad Pro Max оснащен шестиканальной аудиосистемой Huawei Sound, а также системой охлаждения с двухслойной VC структурой для стабильной работы под нагрузкой.

Кроме того, планшет поддерживает клавиатуру, стилус и многооконный режим работы.

Huawei заявляет, что новая система теплоотвода позволила увеличить производительность примерно на 20% по сравнению с предыдущей моделью.

Глобальный старт продаж MatePad Pro Max ожидается уже в ближайшие недели.

