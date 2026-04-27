Honor представил новый планшет (фото)
Китайская компания Honor представила новый планшет под названием Honor MagicPad3 Pro 12.3.
Об этом сообщает GSM Arena.
Отмечается, что несколько уменьшенная версия представленного в прошлом году планшета MagicPad3 Pro 13.3 имеет несколько отличий в характеристиках по сравнению с предшественником.
Вместо жидкокристаллического дисплея MagicPad3 Pro 13.3 теперь пользователи получают 31,2-сантиметровый OLED-дисплей с разрешением 3000×1920 пикселей и адаптивной частотой обновления 60−165 Гц.
Планшет поддерживает работу стилуса Magic Pencil 3.
Сообщается, что произошли изменения в процессоре устройства: Snapdragon 8 Gen 5 заменил SD 8 Gen 5 Elite. В середине встроен аккумулятор емкостью 10 100 миллиампер-часов.
Что касается самой сборки, MagicPad3 Pro 12.3 обладает алюминиевым корпусом толщиной 4,8 мм и весом 450 граммов. На задней панели расположена 13-мегапиксельная камера, на передней — 9-мегапиксельная.
Honor MagicPad3 Pro 12.3 доступен в «звездно-сером» и «лунно-белом» цветах.
Цена в Китае начинается от 586 долларов. за базовую версию с 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ хранилища и растет до 762 долл. за версию из 12 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ.
Первые поставки запланированы на 28 апреля.
