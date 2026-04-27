Honor представил новый планшет (фото)

Honor представила новый планшет под названием Honor MagicPad3 Pro 12.3

Китайская компания Honor представила новый планшет под названием Honor MagicPad3 Pro 12.3.

Об этом сообщает GSM Arena.

Отмечается, что несколько уменьшенная версия представленного в прошлом году планшета MagicPad3 Pro 13.3 имеет несколько отличий в характеристиках по сравнению с предшественником.

MagicPad3 Pro 12.3 имеет алюминиевый корпус толщиной 4,8 мм и весом 450 грамм

Вместо жидкокристаллического дисплея MagicPad3 Pro 13.3 теперь пользователи получают 31,2-сантиметровый OLED-дисплей с разрешением 3000×1920 пикселей и адаптивной частотой обновления 60−165 Гц.

Пользователи получают 31,2-сантиметровый OLED-дисплей

Планшет поддерживает работу стилуса Magic Pencil 3.

Сообщается, что произошли изменения в процессоре устройства: Snapdragon 8 Gen 5 заменил SD 8 Gen 5 Elite. В середине встроен аккумулятор емкостью 10 100 миллиампер-часов.

Что касается самой сборки, MagicPad3 Pro 12.3 обладает алюминиевым корпусом толщиной 4,8 мм и весом 450 граммов. На задней панели расположена 13-мегапиксельная камера, на передней — 9-мегапиксельная.

Honor MagicPad3 Pro 12.3 доступен в «звездно-сером» и «лунно-белом» цветах.

Цена в Китае начинается от 586 долларов. за базовую версию с 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ хранилища и растет до 762 долл. за версию из 12 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ.

Первые поставки запланированы на 28 апреля.

