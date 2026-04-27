5 самых распространенных поломок смартфонов и как их избежать Сегодня 04:08 — Технологии&Авто

Смартфон с разбитым экраном

Большинство проблем со смартфонами возникает либо из-за неосторожного использования, либо из-за естественного износа комплектующих. Самым уязвимым традиционно остается экран, однако есть и менее очевидные неисправности, которые могут сократить жизнь гаджета. Специалисты назвали самые распространенные поломки смартфонов и дали советы, как избежать дорогостоящего ремонта.

Частые поломки смартфонов

Среди наиболее распространенных проблем лидирует разбитый экран. Даже закаленное стекло не всегда выдерживает падение на плитку или асфальт. Последствия могут быть разными — от мелких трещин до отказа сенсора или появления дефектов матрицы.

Еще одна типичная проблема — износ или вздутие аккумулятора. Через два-три года батарея часто теряет емкость: телефон быстро разряжается, выключается на холоде, а иногда аккумулятор даже начинает деформировать корпус, поднимая экран или заднюю панель.

Часто пользователи сталкиваются и с повреждением разъема зарядки. Из-за пыли, регулярного подключения кабеля или резких рывков контакты изнашиваются, и смартфон либо перестает заряжаться, либо делает это только в определенном положении кабеля.

Еще один риск — попадание влаги. Даже в моделях с защитой уплотнители со временем изнашиваются. Из-за этого вода может привести к коррозии внутренних плат, а последствия иногда проявляются лишь через несколько недель.

К распространенным неисправностям также относятся проблемы с кнопками и динамиками. Кнопки питания или громкости со временем засоряются или выходят из строя, а динамики могут начать хрипеть или звучать тише из-за пыли и влаги.

Как продлить жизнь телефону

Чтобы снизить риск поломок и продлить срок службы смартфона, эксперты советуют соблюдать несколько базовых правил:

поддерживать оптимальный режим зарядки и не допускать падения заряда ниже 40% - это помогает дольше сохранить ресурс аккумулятора;

использовать чехол, защищающий корпус от царапин и может смягчить удар при падении;

устанавливать защитное стекло или пленку, чтобы уменьшить риск трещин и повреждений дисплея.

Если батарея уже потеряла ресурс или повредилось стекло, замена этих элементов часто оправдана — такой ремонт может продлить жизнь устройства еще на несколько лет и обычно стоит около 10−15% от начальной цены смартфона.

Впрочем, если ремонт обходится в 40−50% от стоимости устройства, целесообразнее задуматься о покупке нового гаджета.

Особенно это касается случаев, когда проблемы связаны не только с отдельными деталями, но и с критическими компонентами — поврежденной материнской платой, контроллером питания, перегревом или отказом ключевых функций. В таких ситуациях замена смартфона часто является более оптимальным решением.

itechua

