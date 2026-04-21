0 800 307 555
Компания Huawei представила первый смартфон с дисплеем 3:2 (фото)

Huawei Pura X Max
Huawei Pura X Max
Huawei показала Pura X Max — один из самых оригинальных современных складных смартфонов.

Особенности модели

Благодаря широкому экрану устройство по дизайну напоминает Apple iPhone Fold. Стилус также позволяет превратить этот смартфон в планшет. Pura X Max получил 5,4″ OLED-дисплей с соотношением сторон 3:2, значительно шире чем у Samsung Galaxy Z Fold7. Дисплей имеет защиту от царапин благодаря стеклу Kunlun Glass второго поколения. Частота обновления регулируется от 1 до 120 Гц, а разрешение составляет 1848×1264p.
В разложенном виде дисплей Pura X Max составляет 7,7″ в альбомной ориентации. Основной дисплей с разрешением 2584×1828p и частотой обновления 120 Гц. Смартфон получил защиту от пыли и влаги по стандарту IP59. В разложенном виде его толщина 5,2 мм и 11,2 мм в сложенном.
Компания Huawei представила первый смартфон с дисплеем 3:2 (фото)

Характеристики

Смартфон оснащен основной камерой на 50 Мп с диафрагмой f/1.4−4.0, сверхширокоугольной камерой на 12 Мп с f/2.2 и перископическим телеобъективом на 50 Мп с f/2.2 и 3,5-кратным оптическим зумом. Фронталка как на основном, так и дополнительном дисплее на 8 Мп.
Аккумулятор емкостью 5300 мА·ч заряжается через USB-C мощностью до 66 Вт. Максимальная мощность беспроводной зарядки составляет 50 Вт. Смартфон работает на процессоре HiSilicon Kirin 9030 Pro ARM с поддержкой Wi-Fi 7 и Bluetooth 6.0.
Компания Huawei представила первый смартфон с дисплеем 3:2 (фото)
Первоначально продажи стартуют в Китае. Стоимость базовой модели с 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ встроенной памяти будет составлять $1610. Топовая модель с 16 ГБ ОЗУ и 1 ТБ памяти обойдется в $2050. Когда смартфон появится в широком доступе, пока не известно.
