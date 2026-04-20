Продажи Apple и Samsung выросли на фоне обвала рынка смартфонов Сегодня 02:20 — Фондовый рынок

Рынок смартфонов начал резко обваливаться, аналитики прогнозируют, что ситуация только усугубится.

Об этом пишет 9to5mac.

Цены на память выросли на 100%

Согласно результатам первого квартала 2026 года рынок смартфонов снизился на 4%. Это положило конец периоду непрерывного роста, который длился два с половиной года. Аналитики ожидают, что ситуация ухудшится из-за нехватки памяти, цены на которую, как и на другие компоненты, подскочили на 100% и более.

Большинство производителей работают с низкой маржинальностью, что означает увеличение стоимости продукта для покупателей. На некоторых развивающихся рынках цены на смартфоны выросли на 40−50%, что существенно снизило их спрос.

Apple и Samsung наращивают долю

Несмотря на значительный спад на мировом рынке смартфонов, Apple и Samsung имеют определенные преимущества. Поскольку эти компании доминируют в премиум-сегменте смартфонов и используют большую маржу, они смогли не поднимать цены на продукцию, а сознательно получать меньше прибыли от ее продаж. Пока конкуренты поднимают цены и теряют покупателей, поставки Apple выросли на 3,3%, тогда как Samsung на 3,6%.

Правда, Samsung все же повысил цены на несколько версий смартфонов с увеличенным объемом памяти. Товары подорожали на $40−80, однако на базовых позициях цены остались неизменными.

