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Финальный дизайн складного iPhone за $2300 (фото)

Фондовый рынок
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Apple утвердила окончательный дизайн своего первого складного смартфона.
Об этом на своей странице в X заявил инсайдер Сонни Диксон, опубликовав подробный макет iPhone Ultra.
Как и предполагалось, устройство получит необычный форм-фактор с более «квадратным» корпусом, который в разложенном виде превращается в планшет с экраном примерно 7,8 дюйма. Фронтальная камера спрятана не по центру, как мы привыкли, а в круглом вырезе в левом углу внутреннего экрана.
Финальный дизайн складного iPhone за $2300 (фото)
Внешний экран — около 5,5 дюйма с разрешением 2088×1422 и соотношением 1,49:1. Благодаря этому, несмотря на сравнительно небольшой экран, его площадь будет достаточно большой.
Главный предмет обсуждения — сгиб на внутреннем экране. Благодаря сочетанию шарнира из жидкого металла и гибкого полимера изгиб на дисплее станет практически невидимым — то, чего пока не достиг ни один конкурент.
В разложенном виде телефон может оказаться рекордно тонким: около 4,5 мм. Из-за тонкого корпуса Apple не может разместить Face ID, поэтому вместо этого у iPhone будет сканер отпечатков пальцев, встроенный в боковую кнопку.
Финальный дизайн складного iPhone за $2300 (фото)
По данным инсайдера, все доступные макеты существуют в белом цвете. Не исключено, что других цветов у смартфона не будет.
Ранее инсайдер Instant Digital писал, что iPhone-раскладушка будет почти вдвое дороже iPhone 17 Pro Max. Стоимость базовой версии iPhone Ultra на 256 ГБ составит около 2300 долларов.
По материалам:
УНІАН
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