Аэропорт «Киев» выиграл новый суд против россии: речь идет о 9 млрд грн Сегодня 09:44 — Фондовый рынок

Это уже не первое решение украинского суда по делу об ущербе, нанесенном аэропорту из-за российской агрессии.

Хозяйственный суд Киева постановил взыскать с российской федерации в пользу ООО «Международный аэропорт Киев» (Жуляны) 9,02 млрд грн упущенной выгоды. Речь идет о новой сумме компенсации, которую аэропорт требовал после того, как продолжил нести убытки из-за полномасштабной войны.

Соответствующее решение по делу № 910/10391/25 суд вынес 26 февраля 2026 года, а полный текст подписали 29 мая 2026 года.

Ранее, в апреле 2025 года, суд уже удовлетворил иск связанной с аэропортом компании «Мастер-Авиа» и взыскал с рф 5,77 млрд грн убытков. Теперь аэропорт обратился в суд с новым иском, поскольку общий объем упущенной выгоды вырос до 14,55 млрд грн, а значит, до взыскания оставалась разница в 9,02 млрд грн.

Какое решение принял суд

Хозяйственный суд Киева удовлетворил требования аэропорта Киев о компенсации новой части упущенной выгоды. Суд постановил взыскать с россии 9,02 млрд грн упущенной выгоды, а также 847,84 млн грн судебного сбора в доход государственного бюджета Украины.

Это уже не первое решение украинского суда по делу об ущербе, нанесенном аэропорту из-за российской агрессии. Предыдущее взыскание в 5,77 млрд грн произошло еще в 2025 году, но ущерб аэропорту на этом не остановился.

Почему сумма выросла

В 2024 году ООО «Международный аэропорт Киев» обратилось в суд с иском к рф о взыскании имущественного ущерба. После этого аэропорт продолжал нести потери, а размер упущенной выгоды увеличился до 14,55 млрд грн. С учетом уже взысканных 5,77 млрд грн аэропорт попросил компенсировать остальные — 9,02 млрд грн.

Фактически новый иск стал продолжением предыдущего дела и отражает дальнейшее накопление финансовых потерь из-за невозможности полноценной работы аэропорта в условиях войны.

Как суд обосновал ответственность россии

В решении суд особо подчеркнул, что полномасштабное вторжение рф является актом вооруженной агрессии против Украины, а действия россии — противоправны как по национальному законодательству, так и по международному праву.

Суд также указал, что россия не может ссылаться на судебный иммунитет, чтобы избежать ответственности за нанесенный ущерб.

Кроме того, суд сослался на предыдущее решение по делу № 910/10437/24 как на преюдиционное, то есть обстоятельства которого не требуют повторного доказывания.

Комерсант український По материалам:

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