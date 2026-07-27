Куда украинцы больше всего переносят мобильные номера
По итогам первого полугодия 2026 года lifecell сохраняет лидерство по количеству абонентов, воспользовавшихся услугой переноса мобильного номера (MNP).
Об этом сообщает компания.
С января по июнь 64,5% всех успешно перенесенных номеров в Украине были портированы в сеть lifecell.
По данным НКЭК, за шесть месяцев 2026 года в Украину был успешно перенесен 334 341 мобильный номер. Из них 215725 перешли к сети lifecell. При этом суммарный приток абонентов к оператору более чем втрое превысил отток: за первое полугодие в lifecell перешло в 3,5 раза больше пользователей, чем покинули сеть.
Если в феврале украинцы перенесли почти 87 тысяч номеров, то в июне — чуть больше 35 тысяч. Несмотря на это, lifecell сохранил наибольшую часть переходов на протяжении всего первого полугодия.
Как перенести
Сегодня перенести номер в lifecell можно в течение одного рабочего дня без изменения номера телефона.
Услуга доступна как в магазинах, так и онлайн — на сайте оператора через онлайн-банкинг monobank на eSIM, а с недавних пор также с помощью приложения Действие.
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Для абонентов, переходящих в lifecell по MNP доступны все тарифные планы lifecell, в том числе, линейка тарифов 3в1 «Лайфсет», также для MNP-абонентов действуют специальные цены на тарифы «Мега», «Макси», а для абонентов от 55 лет или с пенсионным удостоверением доступен для подключения.
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