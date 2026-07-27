Куда украинцы больше всего переносят мобильные номера Сегодня 17:23 — Фондовый рынок

Куда украинцы больше всего переносят мобильные номера

По итогам первого полугодия 2026 года lifecell сохраняет лидерство по количеству абонентов, воспользовавшихся услугой переноса мобильного номера (MNP).

Об этом сообщает компания.

С января по июнь 64,5% всех успешно перенесенных номеров в Украине были портированы в сеть lifecell.

По данным НКЭК, за шесть месяцев 2026 года в Украину был успешно перенесен 334 341 мобильный номер. Из них 215725 перешли к сети lifecell. При этом суммарный приток абонентов к оператору более чем втрое превысил отток: за первое полугодие в lifecell перешло в 3,5 раза больше пользователей, чем покинули сеть.

Если в феврале украинцы перенесли почти 87 тысяч номеров, то в июне — чуть больше 35 тысяч. Несмотря на это, lifecell сохранил наибольшую часть переходов на протяжении всего первого полугодия.

Как перенести

Сегодня перенести номер в lifecell можно в течение одного рабочего дня без изменения номера телефона.

Услуга доступна как в магазинах, так и онлайн — на сайте оператора через онлайн-банкинг monobank на eSIM, а с недавних пор также с помощью приложения Действие

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Для абонентов, переходящих в lifecell по MNP доступны все тарифные планы lifecell, в том числе, линейка тарифов 3в1 «Лайфсет», также для MNP-абонентов действуют специальные цены на тарифы «Мега», «Макси», а для абонентов от 55 лет или с пенсионным удостоверением доступен для подключения.

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