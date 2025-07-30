Тарифы lifecell: как перенести номер — Finance.ua

Тарифы lifecell: как перенести номер Сегодня 17:39 — Личные финансы

Тарифы lifecell: как перенести номер

В 2025 году lifecell зафиксировал рост объемов переноса корпоративных номеров вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Об этом пишут в пресс-релизе компании.

за 180 грн/месяц с фиксированной стоимостью до конца 2026 года. lifecell зафиксировал цену для новых MNP бизнес-абонентов. По условиям акции « Фикс цена », компании, переносящие бизнес-номера в lifecell, имеют возможность подключить тариф

Также в прошлом году lifecell обновил линейку тарифов для бизнеса, предложив пакеты «Бизнес Стартап», «Бизнес Команда», «Бизнес Импульс», «Бизнес Актив», «Бизнес Прогресс» и популярный среди MNP-клиентов тариф «Бизнес плюс 199», доступный по цене 180 грн/месяц для новых перенесенных абонентов.

Все тарифы содержат доступ к услуге lifecell Плюс, которая позволяет ежемесячно получать две дополнительные услуги без доплаты.

Как перенести номер

Процедура переноса обычно длится до трех рабочих дней.

lifecell запустил специализированный сайт MNP-B2B , где можно подать заявку, ознакомиться с процедурой и получить информацию о тарифах.

При переносе бизнес-номеров компания:

сохраняет текущие номера связи с клиентами и партнерами;

сохраняет все авторизации в банках, CRM-системах и мобильных приложениях;

получает доступ к персональному эксперту по миграции;

получает возможность онлайн-управления услугами.

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