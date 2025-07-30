Тарифы lifecell: как перенести номер — Finance.ua

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Тарифы lifecell: как перенести номер

Личные финансы
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Тарифы lifecell: как перенести номер
Тарифы lifecell: как перенести номер
В 2025 году lifecell зафиксировал рост объемов переноса корпоративных номеров вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.
Об этом пишут в пресс-релизе компании.
lifecell зафиксировал цену для новых MNP бизнес-абонентов. По условиям акции «Фикс цена», компании, переносящие бизнес-номера в lifecell, имеют возможность подключить тариф за 180 грн/месяц с фиксированной стоимостью до конца 2026 года.
Также в прошлом году lifecell обновил линейку тарифов для бизнеса, предложив пакеты «Бизнес Стартап», «Бизнес Команда», «Бизнес Импульс», «Бизнес Актив», «Бизнес Прогресс» и популярный среди MNP-клиентов тариф «Бизнес плюс 199», доступный по цене 180 грн/месяц для новых перенесенных абонентов.
Все тарифы содержат доступ к услуге lifecell Плюс, которая позволяет ежемесячно получать две дополнительные услуги без доплаты.

Как перенести номер

Процедура переноса обычно длится до трех рабочих дней.
lifecell запустил специализированный сайт MNP-B2B, где можно подать заявку, ознакомиться с процедурой и получить информацию о тарифах.
При переносе бизнес-номеров компания:
  • сохраняет текущие номера связи с клиентами и партнерами;
  • сохраняет все авторизации в банках, CRM-системах и мобильных приложениях;
  • получает доступ к персональному эксперту по миграции;
  • получает возможность онлайн-управления услугами.
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Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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