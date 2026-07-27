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Китайский производитель памяти за день подорожал почти до $500 млрд — почему так

Финтех и Карты
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Китайский производитель памяти за день подорожал почти до $500 млрд — почему так
Китайский производитель памяти за день подорожал почти до $500 млрд — почему так
Акции китайского производителя оперативной памяти ChangXin Memory Technologies (CXMT) выросли на 472% в первый день торгов на бирже Star Market в Шанхае.
Благодаря столь стремительному росту рыночная капитализация компании достигла 3,31 трлн юаней (около $489 млрд), что сделало ее самой дорогой компанией среди тех, чьи акции торгуются на китайских биржах, пишет SCMP.
В ходе IPO компания оценила акции в 8,66 юаня, однако уже на открытии торгов они стоили 49,50 юаня. Общий объем размещения может составить 66,6 млрд юаней, превзойдя предыдущий рекорд SMIC, которая в 2020 году привлекла 53,2 млрд юаней.
Спрос на акции CXMT оказался очень высоким. Количество заявок от розничных инвесторов в 244 раза превысило доступный объем, поэтому шанс получить акции при размещении составил менее 0,5%.
Компания также привлекла внимание крупных стратегических инвесторов, в том числе структуры, связанные с Alibaba Cloud и производителем электромобилей Nio.
CXMT была основана в 2016 году и первоначально производила энергоэффективную память DRAM для смартфонов. Впоследствии компания освоила производство DDR5 для персональных компьютеров и серверов, что позволило ей активнее работать на облачных рынках и инфраструктуре искусственного интеллекта. По данным Omdia, в конце 2025 года CXMT контролировала 7,67% мирового рынка DRAM, уступая только Samsung, SK Hynix и Micron.
Финансовые показатели компании также быстро растут. В первом квартале 2026 года ее выручка увеличилась на 719% в годовом исчислении — до 50,8 млрд юаней, а чистая прибыль достигла 24,76 млрд юаней.
Аналитики отмечают, что дополнительный капитал поможет CXMT быстрее расширять производство и развивать технологии. В то же время, они считают, что компании еще предстоит пройти долгий путь, прежде чем она сможет на равных конкурировать с тремя мировыми лидерами рынка памяти.
По материалам:
Економічна Правда
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