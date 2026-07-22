ПАРТНЕРСКАЯ ПриватБанк и Mastercard запускают кредитную бизнес-карту для ФЛП с прогнозируемым лимитом и льготным периодом 55 дней Сегодня 09:10 — Финтех и Карты

ПриватБанк и Mastercard объявили о запуске бизнес-карты

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