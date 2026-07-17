Как правильно закрыть кредитную карту — пошаговая инструкция Сегодня 08:00 — Финтех и Карты

Прежде чем закрывать карту, необходимо убедиться, что перед банком нет никакой задолженности.

У многих украинцев есть кредитные карты, которыми давно не пользуются. Часто такая карта годами лежит без дела, а владелец убежден, что никаких обязательств перед банком уже нет. Однако даже неиспользованная кредит может стать источником неожиданной задолженности, если ее официально не закрыть.

Ваши деньги всегда под рукой. Оформляйте дебетовую карту быстро и просто с помощью каталога Finance.ua по этой ссылке

Последовательность действий при закрытии банковской кредитной карты

Проверьте наличие задолженности

Прежде чем закрывать карту, необходимо убедиться, что перед банком нет никакой задолженности. Даже если долг составляет всего несколько копеек, его нужно погасить. Наличие даже малой задолженности может привести к начислению процентов и штрафных санкций за просрочку платежа.

После погашения долга необходимо получить от банка подтверждение о нулевом остатке по кредитной карте.

Заблокируйте карту

После подтверждения отсутствия задолженности кредитную карту следует заблокировать.

Заблокированной картой никто не сможет воспользоваться. Это означает, что вам не угрожают дополнительные финансовые потери.

Как вариант можно (но не обязательно) вернуть в банк карту. В этом случае банк обязан выдать справку о том, что карточка возвращена в банк.

Подайте заявление на закрытие счета

После того как карта и счет к ней заблокированы, необходимо подать в банк заявление на закрытие карточного счета.

Обычно банк самостоятельно составляет заявление, клиенту останется только подписать. Лучше иметь копию этого заявления с отметкой банка.

Стандартная процедура закрытия счета длится 45 дней. На самом деле, это требование международных платежных систем. Дело в том, что операции по счету карты могут совершаться с некоторым опозданием. Также они могут быть отменены. Чтобы пройти все отложенные транзакции, счет карты можно закрыть только через 45 дней после того, как клиент подаст заявление.

Получите справку о закрытии счета

Если счет закрыт, нужно потребовать у банка справку о закрытии карточного счета. Она будет подтверждением того, что вы банку ничего не должны. В этом случае за некоторое время банк не сможет требовать доплатить «внезапно вылезшую задолженность».

Получив справку о закрытии счета, вы можете выдохнуть. С банком вы попрощались.

Что делать со старой картой

Теперь с картой можно делать что угодно. Самые осторожные режут ее ножницами на несколько частей; некоторые водители оставляют, чтобы использовать в качестве скребка для льда зимой (недолговечный, но порой очень удобный).

Известны случаи, когда старые ненужные карты продают коллекционерам. Оказывается, есть целое направление коллекционирования — банкокартия.

Детальнее о том, как правильно утилизировать старую кредитную карту и где лучше открыть «свежую», читайте в статье Finance.ua « Как правильно уничтожить старую кредитку ».

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.