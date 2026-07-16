Новый самолет опробовали на 100% экологическом авиационном топливе Сегодня 23:18 — Финтех и Карты

Они были посвящены изучению того, может ли использование чистого экологического авиационного топлива (Sustainable Aviation Fuel, SAF) снизить выбросы частиц, связанных с образованием конденсационных следов самолетов, сообщила пресс-служба Gulfstream .

«Пока авиационная отрасль работает над повышением экологической эффективности, Gulfstream сосредотачивается на внедрении решений, которые уже сегодня обеспечивают ощутимый результат и в то же время формируют более устойчивое будущее авиации», — сообщил президент Gulfstream Марк Бернс.

Во время испытаний G800 выполнял полеты на высотах до 15 200 метров, используя исключительно 100% экологическое авиационное топливо SAF без примесей традиционного авиационного керосина. Рядом с Gulfstream G800 летел специально переоборудованный Gulfstream G700, который превратился в воздушную лабораторию для измерения выбросов.

Самолеты выполняли полет в плотном строю, что позволило исследователям непосредственно в воздухе измерять концентрацию выброшенных частиц и параметры атмосферы на высотах выше типичного эшелона большинства пассажирских авиалайнеров, но характерных для бизнес-джетов.

Исследователи сравнили обычное авиатопливо Jet A, низкосернистое Jet A и чистое топливо HEFA SAF (Hydroprocessed Esters and Fatty Acids). Предварительные результаты свидетельствуют о заметном сокращении выбросов твердых частиц, участвующих в конденсационных следах.

Полученные результаты будут использоваться представителями авиационного и атмосферного научного сообщества. Данные помогут усовершенствовать аналитические модели, сформировать будущие стандарты авиационного топлива и разработать новые эксплуатационные подходы для уменьшения экологического воздействия.

УНІАН По материалам:

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