Еврокомиссия разрешила продавать Apple Watch и AirPods без съемных аккумуляторов Сегодня 04:22 — Финтех и Карты

Еврокомиссия разрешила продавать Apple Watch и AirPods без съемных аккумуляторов

Производителям не придется полностью перерабатывать конструкцию таких устройств, как Apple Watch, только для создания быстрого доступа к батарее.

Компании смогут и далее использовать герметичные корпуса, клеевые соединения и компактную компоновку, если самостоятельное открытие устройства может ухудшить его безопасность, прочность или защиту от воды.

Что именно изменила Еврокомиссия

Общее правило Регламента ЕС о батареях предполагает, что портативные аккумуляторы в потребительских устройствах должны быть съемными и заменяемыми в течение всего срока службы техники. С 18 февраля 2027 г. пользователь должен получить возможность заменить батарею без повреждения самого устройства.

Однако для отдельных категорий техники будут действовать исключения. Европейская комиссия решила, что батарею может заменять независимый квалифицированный специалист, а не владелец устройства, если доступ пользователя к аккумулятору создает риск повреждения, прокола батареи или потери герметичности корпуса.

В документе прямо упоминаются носимые устройства, среди которых:

смарт-часы;

фитнес-трекеры;

умные очки;

электроника, встроенная в одежду и аксессуары;

другие компактные устройства, носящие на теле.

Исключение будет применяться не автоматически ко всей категории. Производитель должен будет доказать, что доступ пользователя к батарее действительно может повлиять на безопасность, долговечность, пылезащиту, ударопрочность или водонепроницаемость конкретной модели.

Почему Apple Watch не придется кардинально менять

Конструкция Apple Watch подразумевает чрезвычайно плотное размещение компонентов внутри небольшого корпуса. Аккумулятор, дисплей, датчики, беспроводные модули и система виброотклика занимают практически все доступное пространство.

Чтобы сделать батарею легко съемной для обычного пользователя, Apple пришлось добавить отдельную крышку, механические фиксаторы или другой способ открывания корпуса. Это могло бы увеличить толщину часов, сократить полезное внутреннее пространство и усложнить водостойкость.

Европейская комиссия признала, что миниатюризация носимой электроники иногда делает безопасную самостоятельную замену аккумулятора нереалистичной. При открытии плотно закрытого корпуса пользователь может повредить литий-ионный элемент или неправильно восстановить герметичность.

Для Apple это важное решение, ведь компания сможет сберечь нынешнюю концепцию Apple Watch без создания отдельной европейской версии со съемной батареей. В то же время аккумулятор не становится незаменимым: его должны иметь возможность безопасно снять и установить независимые ремонтные специалисты.

Что будет с AirPods

В принятом документе Европейской комиссии AirPods по отдельности не называются. Поэтому утверждение о полном автоматическом освобождении всех беспроводных наушников от новых требований пока требует осторожной трактовки.

Компактные наушники также используют очень малые аккумуляторы и герметичные корпуса, поэтому отдельные модели потенциально могут соответствовать критериям исключения. Однако производителям придется доказывать, что доступ пользователя к батарее угрожает безопасности или функциональности устройства.

Для AirPods это особенно важно, поскольку их аккумуляторы быстрее теряют емкость из-за небольшого физического размера и регулярных циклов зарядки. В настоящее время замена батареи в таких наушниках остается технически сложной, а ремонт часто экономически уступает приобретению нового комплекта.

Какие еще устройства получили исключение

Европейская комиссия добавила шесть новых категорий в список техники, где батарею разрешено заменять профессионалам. Кроме носимой электроники, к ним относятся отдельные электрические игрушки, беспроводные термометрические щупы для приготовления пищи, медицинские системы введения препаратов и оборудование для использования во взрывоопасных средах.

Исключение также распространяется на специализированные телематические устройства, которые устанавливаются на крыше сельскохозяйственной или строительной техники и работают в условиях пыли, влаги, ударов и постоянной вибрации.

Главным критерием остается безопасность. Если самостоятельное открывание корпуса может привести к попаданию воды, утечке веществ из аккумулятора, нарушению работы медицинского оборудования или другим опасным последствиям, батарею разрешат заменять только специалистам.

iLenta По материалам:

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