Плюсы и минусы кредитной карты

Правда, даже если клиент и не погасил задолженность по кредитной карте вовремя, платить проценты он будет только за часть средств, которую потратил. Например, если по кредитной карте установлен лимит в размере 50 тыс. грн., а клиент потратил 10 тыс. грн. и не погасил задолженность в срок, проценты будут начислены только на эту сумму.
Удобство кредитной карты состоит в том, что с ее помощью можно проводить множество мелких платежей в разное время. И снова: если клиент сможет погасить задолженность до истечения льготного периода, ему ничего не придется платить.
Главным недостатком кредитных карт является обычно небольшой кредитный лимит. Чаще всего он составляет до 30−50 тысяч гривен. Лимиты более 50−100 тысяч гривен — редкость, ими могут похвастаться далеко не все клиенты.
То есть если нужно купить что-то очень большое и дорогое, клиенту просто может не хватить денег на кредитной карте. Кроме того, банки, выдающие кредитные карты, крайне требовательно относятся к клиентским данным, в частности, к такому параметру, как кредитная история (сокращенно КИ).
Если КИ клиента плохая или у клиента вовсе ее еще нет (никогда раньше не брал кредиты и не оформлял кредитные карты. — Ред.), то с большой степенью вероятности банк откажет клиенту в оформлении кредитной карты или выделит ему небольшой кредитный лимит.
И рассчитывать на его скорейшее увеличение не стоит. Если у клиента все нормально с кредитной историей, он имеет официальную работу и нет задержек по выплате зарплаты, банк чаще всего оформит ему кредитную карту.
У кредитной карты нет точного срока действия, как у кредита, то есть картой можно пользоваться много лет.
Правда, существуют и неудобства: если банк по какой-то причине усомнился в финансовой благонадежности своего клиента, он может по своему усмотрению (причем даже без уведомления клиента. — Ред.) уменьшить или вообще снизить до нуля кредитный лимит, закрыв доступ к заемным деньгам. Такое бывает редко, но исключить такой вариант нельзя, и нужно учитывать, планируя свои финансовые операции.