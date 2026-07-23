Плюсы и минусы кредитной карты Сегодня 19:00 — Финтех и Карты

Плюсы и минусы кредитной карты

Главным преимуществом кредитной карты является льготный период, во время которого клиент вообще ничего не платит банку за пользование заемными деньгами.

Льготный период может длиться от 30 до 92 дней. Это означает, что в лучшем случае можно потратить банковские деньги и вернуть их через три месяца. Удобно и выгодно.

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Правда, даже если клиент и не погасил задолженность по кредитной карте вовремя, платить проценты он будет только за часть средств, которую потратил. Например, если по кредитной карте установлен лимит в размере 50 тыс. грн., а клиент потратил 10 тыс. грн. и не погасил задолженность в срок, проценты будут начислены только на эту сумму.

Удобство кредитной карты состоит в том, что с ее помощью можно проводить множество мелких платежей в разное время. И снова: если клиент сможет погасить задолженность до истечения льготного периода, ему ничего не придется платить.

Главным недостатком кредитных карт является обычно небольшой кредитный лимит. Чаще всего он составляет до 30−50 тысяч гривен. Лимиты более 50−100 тысяч гривен — редкость, ими могут похвастаться далеко не все клиенты.

То есть если нужно купить что-то очень большое и дорогое, клиенту просто может не хватить денег на кредитной карте. Кроме того, банки, выдающие кредитные карты , крайне требовательно относятся к клиентским данным, в частности, к такому параметру, как кредитная история (сокращенно КИ).

Если КИ клиента плохая или у клиента вовсе ее еще нет (никогда раньше не брал кредиты и не оформлял кредитные карты. — Ред.), то с большой степенью вероятности банк откажет клиенту в оформлении кредитной карты или выделит ему небольшой кредитный лимит.

И рассчитывать на его скорейшее увеличение не стоит. Если у клиента все нормально с кредитной историей, он имеет официальную работу и нет задержек по выплате зарплаты, банк чаще всего оформит ему кредитную карту.

У кредитной карты нет точного срока действия, как у кредита, то есть картой можно пользоваться много лет.

Правда, существуют и неудобства: если банк по какой-то причине усомнился в финансовой благонадежности своего клиента, он может по своему усмотрению (причем даже без уведомления клиента. — Ред.) уменьшить или вообще снизить до нуля кредитный лимит, закрыв доступ к заемным деньгам. Такое бывает редко, но исключить такой вариант нельзя, и нужно учитывать, планируя свои финансовые операции.

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