Dassault увеличила продажи и производство самолетов Rafale Сегодня 23:23 — Фондовый рынок

Французская Dassault Aviation опубликовала свои результаты за первое полугодие 2026 года. Компания показала чистый объем продаж на 4,157 млрд евро период, ставших более высокими показателями за первое полугодие 2025 года с 2,854 млрд евро.

Об этом сообщает Defense Express

По словам экспертов, для Украины темпы производства истребителей и текущий портфель заказов имеют действительно практическое значение, учитывая договоренность о закупке 16 истребителей Rafale, которые должны быть поставлены в 2028—2029 годах.

«Согласно отчету, за первые шесть месяцев 2026 года Dassault передала заказчикам 12 истребителей Rafale, из них 2 для воздушных сил Франции, а еще 10 — для иностранных заказчиков. Текущий общий объем твердых заказов на эти истребители составляет 208 единиц по 3 -3. вооруженных сил Франции, а еще 165 — другим странам», — пояснили в материале.

Аналитики говорят, что такое количество не включает плановый заказ от Украины, ведь 13 июля между Киевом и Парижем была подписана политическая договоренность, а именно «дорожная карта» закупки 16 истребителей, а не жесткий заказ. Кроме того, отчет компании не содержит ожидаемый большой заказ от Индии на 114 Rafale.

«Общее количество произведенных Rafale за 6 месяцев 2026 года составляет 12 единиц. Она больше прошлогоднего показателя за аналогичный период, когда было произведено 7 истребителей. Но общий план на 2026 год — поставка 28 истребителей. Это на 2 машины больше, чем в 2025 году».

УНІАН По материалам:

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