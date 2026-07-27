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Dassault увеличила продажи и производство самолетов Rafale

Фондовый рынок
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Французская Dassault Aviation опубликовала свои результаты за первое полугодие 2026 года. Компания показала чистый объем продаж на 4,157 млрд евро период, ставших более высокими показателями за первое полугодие 2025 года с 2,854 млрд евро.
Об этом сообщает Defense Express.
По словам экспертов, для Украины темпы производства истребителей и текущий портфель заказов имеют действительно практическое значение, учитывая договоренность о закупке 16 истребителей Rafale, которые должны быть поставлены в 2028—2029 годах.
«Согласно отчету, за первые шесть месяцев 2026 года Dassault передала заказчикам 12 истребителей Rafale, из них 2 для воздушных сил Франции, а еще 10 — для иностранных заказчиков. Текущий общий объем твердых заказов на эти истребители составляет 208 единиц по 3 -3. вооруженных сил Франции, а еще 165 — другим странам», — пояснили в материале.
Аналитики говорят, что такое количество не включает плановый заказ от Украины, ведь 13 июля между Киевом и Парижем была подписана политическая договоренность, а именно «дорожная карта» закупки 16 истребителей, а не жесткий заказ. Кроме того, отчет компании не содержит ожидаемый большой заказ от Индии на 114 Rafale.
«Общее количество произведенных Rafale за 6 месяцев 2026 года составляет 12 единиц. Она больше прошлогоднего показателя за аналогичный период, когда было произведено 7 истребителей. Но общий план на 2026 год — поставка 28 истребителей. Это на 2 машины больше, чем в 2025 году».
По материалам:
УНІАН
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