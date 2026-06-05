Uklon покупает сервис электросамокатов e-Wings за 97 млн грн Сегодня 18:10 — Фондовый рынок

e-Wings – это львовский оператор электросамокатов

Компания Uklon объявила о подписании соглашения о приобретении 100% корпоративных прав компании-оператора электросамокатов e-Wings. Сумма сделки составляет 97.6 миллиона гривен. Закрытие сделки запланировано в третьем квартале 2026 года.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Uklon расширяет экосистему сервисов

Подписание соглашения является очередным шагом по трансформации Uklon из монопродуктовой компании в экосистему сервисов. В настоящее время в нее входят сервис онлайн-заказа авто Uklon, курьерская доставка Uklon Delivery, рекламная платформа Uklon Ads и сервис приобретения автобусных билетов Uklon Travel.

«Мы стремимся собрать необходимые сервисы для движения в одном приложении, чтобы пользователи могли легко закрывать любые потребности: от короткой поездки по городу до путешествий между странами», — прокомментировал СЕО Uklon Сергей Гришков.

Интеграция сервиса в Uklon

В настоящее время аренда электросамокатов доступна через приложение e-Wings в 11 городах присутствия сервиса. После закрытия сделки и переходного периода Uklon планирует интеграцию сервиса аренды электросамокатов в одноименное приложение.

Справка Finance.ua e-Wings — это львовский оператор электросамокатов, представленный в 11 городах: Львове, Ивано-Франковске, Одессе, Кременчуге, Сумах, Горишних Плавнях, Дрогобыче, а также в Золочеве, Тернополе, Ирпене, Чернигове. Общий парк подключенных электросамокатов — около 3 тысяч.

Напомним, ранее Finance.ua рассказывал , что сервисная IT-компания Uklon начала первое в Украине исследование и пилотное тестирование технологии дистанционного управления, которая является мостиком для развертывания технологии Autonomous Vehicles (беспилотных авто), включая роботакси.

Проект реализуется в партнерстве с международным аэропортом «Борисполь», на территории которого создана платформа для тестирования. Первая фаза проекта сосредоточена на испытании дистанционно управляемых авто в реальных условиях.

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