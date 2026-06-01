0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы
ПАРТНЕРСКАЯ

Sense Bank открыл новое отделение Sense Business во Львове

10
Sense Bank открыл новое отделение Sense Business во Львове
Sense Bank открыл новое отделение Sense Business во Львове
Sense Bank продолжает расширять сеть бизнес‑пространств в Украине и открыл новое специализированное отделение Sense Business во Львове по адресу: ул. Стрыйская, 48‑Г. Пространство создано для представителей малого, среднего и корпоративного бизнеса, а также клиентов приватного банкинга Sense Club.
Sense Bank открыл новое отделение Sense Business во Львове
Новое отделение стало вторым бизнес‑хабом такого формата в Украине после открытия в Одессе. Теперь предприниматели во Львове могут получить полный спектр банковских услуг в одном пространстве: от ежедневного обслуживания компаний до зарплатных проектов и VIP‑сервиса.
Директор департамента малого и среднего бизнеса Sense Bank Яна Шумунова отметила:
«Sense Business во Львове — это воплощение нашего видения современного банкинга для бизнеса: быстрого, удобного и человечного. Мы активно развиваем цифровые сервисы и онлайн‑продукты для бизнеса, но при этом понимаем, насколько важно для клиентов иметь пространство, где в одном месте объединены все необходимые эксперты и направления обслуживания».
Формат Sense Business предусматривает возможность оперативного решения финансовых вопросов, а также проведения деловых встреч и переговоров.
На открытии директор по развитию малого, среднего и корпоративного бизнеса западного региона Sense Bank Анна Горин подчеркнула, что Львов является одним из ключевых центров предпринимательства в Украине. Именно поэтому открытие Sense Business в городе станет дополнительной точкой поддержки для бизнеса, который развивает экономику региона и создаёт рабочие места.
Особенностью бизнес‑пространства является сочетание банкинга и современного искусства. Совместно с Zenek Art Gallery в отделении создан арт‑пространство с работами известных украинских художников. Среди них — работы львовского художника Дениса Тимчишина, абстрактная живопись Елены Слободы и Людмилы Давиденко.
Sense Bank открыл новое отделение Sense Business во Львове
Кроме того, в Sense Business есть премиум‑зона и доступны услуги персонального сопровождения для руководителей и владельцев компаний, являющихся участниками приватного банкинга Sense Club.
«В Sense Business клиенты могут одновременно решать вопросы компании и получать обслуживание как физические лица в рамках Sense Club. Это синергия сервисов, которая позволяет предпринимателям экономить самое ценное — своё время», — отмечает директор департамента приватного банкинга Sense Club в Sense Bank Елена Комаров.
По материалам:
Сенс Банк
Сенс Банк
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems