ПАРТНЕРСЬКА Сегодня 18:23

Sense Bank открыл новое отделение Sense Business во Львове

Sense Bank продолжает расширять сеть бизнес‑пространств в Украине и открыл новое специализированное отделение Sense Business во Львове по адресу: ул. Стрыйская, 48‑Г. Пространство создано для представителей малого, среднего и корпоративного бизнеса, а также клиентов приватного банкинга Sense Club.

Новое отделение стало вторым бизнес‑хабом такого формата в Украине после открытия в Одессе. Теперь предприниматели во Львове могут получить полный спектр банковских услуг в одном пространстве: от ежедневного обслуживания компаний до зарплатных проектов и VIP‑сервиса.

Директор департамента малого и среднего бизнеса Sense Bank Яна Шумунова отметила:

«Sense Business во Львове — это воплощение нашего видения современного банкинга для бизнеса: быстрого, удобного и человечного. Мы активно развиваем цифровые сервисы и онлайн‑продукты для бизнеса, но при этом понимаем, насколько важно для клиентов иметь пространство, где в одном месте объединены все необходимые эксперты и направления обслуживания».

Формат Sense Business предусматривает возможность оперативного решения финансовых вопросов, а также проведения деловых встреч и переговоров.

На открытии директор по развитию малого, среднего и корпоративного бизнеса западного региона Sense Bank Анна Горин подчеркнула, что Львов является одним из ключевых центров предпринимательства в Украине. Именно поэтому открытие Sense Business в городе станет дополнительной точкой поддержки для бизнеса, который развивает экономику региона и создаёт рабочие места.

Особенностью бизнес‑пространства является сочетание банкинга и современного искусства. Совместно с Zenek Art Gallery в отделении создан арт‑пространство с работами известных украинских художников. Среди них — работы львовского художника Дениса Тимчишина, абстрактная живопись Елены Слободы и Людмилы Давиденко.

Кроме того, в Sense Business есть премиум‑зона и доступны услуги персонального сопровождения для руководителей и владельцев компаний, являющихся участниками приватного банкинга Sense Club.

«В Sense Business клиенты могут одновременно решать вопросы компании и получать обслуживание как физические лица в рамках Sense Club. Это синергия сервисов, которая позволяет предпринимателям экономить самое ценное — своё время», — отмечает директор департамента приватного банкинга Sense Club в Sense Bank Елена Комаров.

