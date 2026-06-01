Какое жилье выгоднее всего для инвестиций: ответ экспертов

Рынок недвижимости Украины в 2026 году переживает период, который эксперты называют «крахом иллюзий». Покупатель больше не живет эмоциями или глянцевыми картинками фасадов — теперь всем руководит жесткая логика, просчет рисков и вызовы безопасности.
В новом видео владелец и СЕО архитектурной компании Archimatika Дмитрий Васильев и основатель Inzhur REIT Андрей Журжий без украшений разбирают новые правила игры в украинском девелопменте, оценивают ликвидность жилья на годы вперед и анализируют наиболее привлекательные регионы для вложения капитала.
Какой класс жилья выбрать под свои нужды
Эксперты отмечают, что выбор жилья зависит от цели покупки. Для своего проживания покупатели выдвигают одни требования к недвижимости, тогда как для инвестиций важными становятся другие критерии.
В частности, при покупке квартиры на этапе строительства для перепродажи ключевое значение имеет надежность застройщика и его способность вовремя завершить проект с надлежащим качеством.
Для тех, кто рассматривает недвижимость как источник пассивного дохода, эксперты советуют обратить внимание на колливинги — это новый формат жилья, который только начинает развиваться в Украине. По их мнению, в будущем он может отчасти заменить традиционный экономкласс.
«Если ты хочешь получать пассивный доход и сейчас, то я бы рекомендовал обратить именно на готовые продукты, то есть эти колливинги, где жилье сдается с отделкой непосредственно, где оператор возьмет его в работу, он будет заниматься наймом, обслуживанием, эксплуатацией», — отмечают эксперты.
Какие регионы наиболее привлекательны для инвестиций
Среди наиболее перспективных направлений для инвестиций специалисты называют западные области Украины и небольшие города, где в последние годы возросла деловая активность.
В частности, внимание инвесторов привлекают города Закарпатья и Прикарпатья, а также населённые пункты, рядом с которыми создаются индустриальные парки.
Высокий спрос сохраняется в Киеве, Львове, Ивано-Франковске, Ужгороде и Виннице.