0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Какое жилье выгоднее всего для инвестиций: ответ экспертов

Недвижимость
27
Куда инвестировать в недвижимость
Куда инвестировать в недвижимость
Рынок недвижимости Украины в 2026 году переживает период, который эксперты называют «крахом иллюзий». Покупатель больше не живет эмоциями или глянцевыми картинками фасадов — теперь всем руководит жесткая логика, просчет рисков и вызовы безопасности.
В новом видео владелец и СЕО архитектурной компании Archimatika Дмитрий Васильев и основатель Inzhur REIT Андрей Журжий без украшений разбирают новые правила игры в украинском девелопменте, оценивают ликвидность жилья на годы вперед и анализируют наиболее привлекательные регионы для вложения капитала.

Какой класс жилья выбрать под свои нужды

Эксперты отмечают, что выбор жилья зависит от цели покупки. Для своего проживания покупатели выдвигают одни требования к недвижимости, тогда как для инвестиций важными становятся другие критерии.
В частности, при покупке квартиры на этапе строительства для перепродажи ключевое значение имеет надежность застройщика и его способность вовремя завершить проект с надлежащим качеством.
Для тех, кто рассматривает недвижимость как источник пассивного дохода, эксперты советуют обратить внимание на колливинги — это новый формат жилья, который только начинает развиваться в Украине. По их мнению, в будущем он может отчасти заменить традиционный экономкласс.
«Если ты хочешь получать пассивный доход и сейчас, то я бы рекомендовал обратить именно на готовые продукты, то есть эти колливинги, где жилье сдается с отделкой непосредственно, где оператор возьмет его в работу, он будет заниматься наймом, обслуживанием, эксплуатацией», — отмечают эксперты.

Какие регионы наиболее привлекательны для инвестиций

Среди наиболее перспективных направлений для инвестиций специалисты называют западные области Украины и небольшие города, где в последние годы возросла деловая активность.
В частности, внимание инвесторов привлекают города Закарпатья и Прикарпатья, а также населённые пункты, рядом с которыми создаются индустриальные парки.
Высокий спрос сохраняется в Киеве, Львове, Ивано-Франковске, Ужгороде и Виннице.
Больше деталей смотрите в новом видео:
По материалам:
Finance.ua
ИнвестицииНедвижимостьЖилая недвижимость
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems