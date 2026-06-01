Почти в три раза дороже: сравнение цен на покупку квартиры в Украине и Польше Сегодня 11:18 — Недвижимость

В Украине квартиру площадью 30-40м² дороже всего купить во Львове

Квартиры для покупки в Украине остаются доступнее, чем в Польше. Медианная стоимость квартиры 30−40 м² в Украине в апреле 2026 года составляла $39 тыс., а в Польше — $124 тыс., то есть в три раза дороже.

Об этом свидетельствуют данные OLX

Сравнение стоимости в крупнейших городах

В Украине квартиру площадью 30−40 м² дороже всего приобрести во Львове: медианная стоимость в апреле 2026 года составляла $62 тыс. На втором месте — Киев, $57 тыс.

Заметно более низкая медианная цена в Одессе, $40 тыс.

Самые дешевые квартиры на востоке и юго-востоке Украины, на что влияет в частности ситуация в сфере безопасности. Так, в Днепре квартиру на 30−40м² в апреле 2026 года можно было купить по медианной цене $28,7 тыс., а в Харькове — $25 тыс.

Для сравнения, в польской столице такая квартира обойдется в среднем $172 тыс. Это больше в 3 раза по сравнению с Киевом.

В других областных центрах Польши медианные цены тоже заметно выше по сравнению с Украиной. В частности, в апреле 2026 года были следующие показатели:

Гданьск и Краков — $162 тыс.;

Вроцлав — $146 тыс.;

Познань — $132 тыс.

Где выше спрос

В отличие от медианных цен, спрос на покупку квартир площадью 30−40м² в Украине выше ориентировочно на 23% по сравнению с Польшей. Впрочем, по городам ситуация отличается.

К примеру, в Варшаве спрос на покупку квартир этой площади выше на 45%, чем в Киеве. Но в других городах Польши количество откликов ниже, чем в крупнейших областных центрах Украины (в среднем в 1,5−2 раза, в зависимости от города).

На втором месте по количеству откликов в Украине — Одесса, на третьем — Харьков. Во Львове, где медианная стоимость покупки самая высокая — спрос ниже, по сравнению с предыдущими городами.

В то же время, предложение (количество объявлений) на платформе в апреле 2026 года было почти на одном уровне: на 2% больше объявлений по Украине, по сравнению с Польшей.

Стоит отметить, что на рынок недвижимости в Украине значительное влияние оказывает фактор войны и ситуация с безопасностью. В находящихся ближе к линии фронта регионах медианные цены на жилье существенно ниже, что влияет на общий показатель по Украине.

Напомним, ранее Finance.ua писал , что иностранцы все активнее покупают жилье в Польше. За последние десять лет количество таких сделок выросло в пять раз. Среди иностранных покупателей преобладают украинцы, далее следуют индийцы, турки и чехи.

Больше всего жилья купили украинцы. После начала полномасштабного вторжения рф в 2022 году спрос со стороны граждан Украины существенно вырос. В 2025 году украинцы приобрели 9,3 тысяч квартир общей площадью 548 тысяч квадратных метров. Это больше, чем совокупный объем покупки гражданами других 115 стран.

