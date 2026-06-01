Одна ошибка при покупке квартиры может дорого обойтись: на что обращать внимание

Покупка квартиры на вторичном рынке требует тщательной проверки документов, технического состояния жилья и условий самой сделки. Важно заранее оценить юридическую «чистоту» объекта во избежание рисков в будущем и обеспечить прозрачное оформление права собственности.
Со ссылкой на юристов АО «Бачинский и партнеры» рассказываем, на что нужно обратить внимание перед покупкой квартиры на вторичке.
Что проверить перед покупкой квартиры
На старте сделки покупателю следует проверить документы, подтверждающие право собственности, информацию о владельце, а также наличие или отсутствие долгов за коммунальные услуги.
Также рекомендуется осмотреть квартиру и сверить фактическую планировку с техническим паспортом, чтобы исключить незаконную перепланировку.
Обычно стороны договариваются об авансе или задатке с фиксацией сроков заключения основного договора. Юристы советуют оформлять такие договоренности исключительно в письменном виде — в предварительном договоре или договоре задатка.
Если покупатель отказывается от сделки, залог обычно не возвращается. Если же отказывается продавец, он должен вернуть сумму в двойном размере, говорят специалисты.
Специалисты советуют насторожиться, если квартира недавно несколько раз перепродавалась или унаследована незадолго до продажи — это может свидетельствовать о потенциальных юридических рисках.
Важно учитывать, что нотариус проверяет базовый пакет документов и право собственности, но не анализирует судебные споры, долги за коммунальные услуги или историю предыдущих владельцев. Поэтому часть проверок покупателю приходится проводить самостоятельно или с участием юриста.