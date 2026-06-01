0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Одна ошибка при покупке квартиры может дорого обойтись: на что обращать внимание

Недвижимость
155
Квартири
Квартири
Покупка квартиры на вторичном рынке требует тщательной проверки документов, технического состояния жилья и условий самой сделки. Важно заранее оценить юридическую «чистоту» объекта во избежание рисков в будущем и обеспечить прозрачное оформление права собственности.
Со ссылкой на юристов АО «Бачинский и партнеры» рассказываем, на что нужно обратить внимание перед покупкой квартиры на вторичке.

Что проверить перед покупкой квартиры

На старте сделки покупателю следует проверить документы, подтверждающие право собственности, информацию о владельце, а также наличие или отсутствие долгов за коммунальные услуги.
Также рекомендуется осмотреть квартиру и сверить фактическую планировку с техническим паспортом, чтобы исключить незаконную перепланировку.
Обычно стороны договариваются об авансе или задатке с фиксацией сроков заключения основного договора. Юристы советуют оформлять такие договоренности исключительно в письменном виде — в предварительном договоре или договоре задатка.
Если покупатель отказывается от сделки, залог обычно не возвращается. Если же отказывается продавец, он должен вернуть сумму в двойном размере, говорят специалисты.
Читайте также

Какие документы должен предоставить продавец

Продавец обязательно должен предоставить правоустанавливающие документы на квартиру — договор купли-продажи, дарения или другой документ, подтверждающий право собственности.
Также требуются:
  • выписка из Государственного реестра вещных прав;
  • технический паспорт на квартиру;
  • экспертная оценка;
  • согласие второго супруга (если имущество приобретено в браке);
  • справка о зарегистрированных лицах в квартире.
В некоторых случаях могут потребоваться дополнительные документы, в частности справки БТИ, если информация отсутствует в электронном реестре.
Создано с помощью ИИ
Создано с помощью ИИ

Как оформить договор и произвести расчет

В договоре купли-продажи рекомендуется фиксировать все ключевые гарантии покупателя: отсутствие зарегистрированных лиц, долгов за коммунальные услуги, перепланировок или скрытых дефектов.
Также важно прописать сроки освобождения квартиры и перечень имущества, которое остается после продажи.
Читайте также
Юристы предостерегают от занижения стоимости жилья в договоре для налоговой оптимизации, поскольку в случае спора возвращению подлежит только сумма, указанная в документе.
Расчеты могут производиться как наличными, так и безналично. При переводе средств банк может потребовать подтверждения их происхождения, если сумма превышает 150 000 грн.
В то же время на практике все еще распространены наличные расчеты, хотя нотариус не проверяет фактическую передачу средств и не отвечает за финансовые расчеты сторон.
Место для вашей рекламы

Какие риски следует учесть

Специалисты советуют насторожиться, если квартира недавно несколько раз перепродавалась или унаследована незадолго до продажи — это может свидетельствовать о потенциальных юридических рисках.
Важно учитывать, что нотариус проверяет базовый пакет документов и право собственности, но не анализирует судебные споры, долги за коммунальные услуги или историю предыдущих владельцев. Поэтому часть проверок покупателю приходится проводить самостоятельно или с участием юриста.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
КвартираДоговор купли/продажи
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems