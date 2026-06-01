Одна ошибка при покупке квартиры может дорого обойтись: на что обращать внимание

Покупка квартиры на вторичном рынке требует тщательной проверки документов, технического состояния жилья и условий самой сделки. Важно заранее оценить юридическую «чистоту» объекта во избежание рисков в будущем и обеспечить прозрачное оформление права собственности.

Со ссылкой на юристов АО «Бачинский и партнеры» рассказываем, на что нужно обратить внимание перед покупкой квартиры на вторичке.

Что проверить перед покупкой квартиры

На старте сделки покупателю следует проверить документы, подтверждающие право собственности, информацию о владельце, а также наличие или отсутствие долгов за коммунальные услуги.

Также рекомендуется осмотреть квартиру и сверить фактическую планировку с техническим паспортом, чтобы исключить незаконную перепланировку.

Обычно стороны договариваются об авансе или задатке с фиксацией сроков заключения основного договора. Юристы советуют оформлять такие договоренности исключительно в письменном виде — в предварительном договоре или договоре задатка.

Если покупатель отказывается от сделки, залог обычно не возвращается. Если же отказывается продавец, он должен вернуть сумму в двойном размере, говорят специалисты.

Какие документы должен предоставить продавец

Продавец обязательно должен предоставить правоустанавливающие документы на квартиру — договор купли-продажи, дарения или другой документ, подтверждающий право собственности.

Также требуются:

выписка из Государственного реестра вещных прав;

технический паспорт на квартиру;

экспертная оценка;

согласие второго супруга (если имущество приобретено в браке);

справка о зарегистрированных лицах в квартире.

В некоторых случаях могут потребоваться дополнительные документы, в частности справки БТИ, если информация отсутствует в электронном реестре.

Как оформить договор и произвести расчет

В договоре купли-продажи рекомендуется фиксировать все ключевые гарантии покупателя: отсутствие зарегистрированных лиц, долгов за коммунальные услуги, перепланировок или скрытых дефектов.

Также важно прописать сроки освобождения квартиры и перечень имущества, которое остается после продажи.

Юристы предостерегают от занижения стоимости жилья в договоре для налоговой оптимизации, поскольку в случае спора возвращению подлежит только сумма, указанная в документе.

Расчеты могут производиться как наличными, так и безналично. При переводе средств банк может потребовать подтверждения их происхождения, если сумма превышает 150 000 грн.

В то же время на практике все еще распространены наличные расчеты, хотя нотариус не проверяет фактическую передачу средств и не отвечает за финансовые расчеты сторон.

Какие риски следует учесть

Специалисты советуют насторожиться, если квартира недавно несколько раз перепродавалась или унаследована незадолго до продажи — это может свидетельствовать о потенциальных юридических рисках.

Важно учитывать, что нотариус проверяет базовый пакет документов и право собственности, но не анализирует судебные споры, долги за коммунальные услуги или историю предыдущих владельцев. Поэтому часть проверок покупателю приходится проводить самостоятельно или с участием юриста.

