Жилищный ваучер для ВПЛ: за что покупатель платит из своего кармана Сегодня 14:01 — Недвижимость

Получатели жилищного ваучера могут использовать до 2 млн грн на покупку квартиры или дома, однако эта сумма покрывает только стоимость самого объекта недвижимости. Все сопутствующие расходы — налоги, государственные сборы, оценка имущества и нотариальные услуги — оплачиваются отдельно за свой счет.

Об этом напомнили эксперты волонтерской платформы «Верни свое».

Что покрывает жилищный ваучер, а что придется оплачивать самостоятельно

Жилищный ваучер можно использовать для покупки недвижимости на вторичном рынке, но только в пределах стоимости жилья.

К расходам, не включаемым в сумму компенсации, относятся:

оплата услуг нотариуса;

оценка недвижимости;

налоги и обязательные сборы;

прочие сопутствующие расходы, связанные с оформлением сделки.

То есть даже если государство предоставляет до 2 млн грн на покупку жилья, дополнительные расходы стороны должны покрывать самостоятельно.

Когда не нужно платить пенсионный сбор

Покупатель может быть освобожден от уплаты 1% сбора на обязательное государственное пенсионное страхование, если:

покупает жилье впервые;

или состоит на квартирном учете.

Для этого необходимо предоставить соответствующие документы:

справку пребывания на квартирном учете;

заявление о том, что раньше не имел в собственности жилья;

выписку из Государственного реестра вещных прав об отсутствии зарегистрированной недвижимости;

справки о неиспользовании жилищных чеков для приватизации (со всех мест проживания после 1992 года).

Поэтому перед покупкой жилья по ваучеру следует заранее учесть дополнительные расходы и подготовить пакет документов во избежание лишних платежей при оформлении сделки.

Что известно о жилищных ваучерах

Как мы сообщали ранее, правительство в марте этого года запустило финансирование жилищных ваучеров для внутренне перемещенных лиц. Программа должна помочь тысячам семей получить собственное жилье, однако денег может хватить не всем.

После запуска программы 1 декабря 2025 года подано более 32 тыс. заявлений. Из них:

20 тыс. уже получили положительные решения;

эти заявители ожидают выплаты.

В то же время, ресурс на 2026 год рассчитан всего на 10 тыс. семей. Это означает, что на всех заявителей денег не хватит, и правительству придется искать дополнительное финансирование.

В приложении Дія в их жилищных ваучерах появился статус «обратитесь к нотариусу». Это значит, что они могут переходить к следующему этапу — приобретение жилья. На заключение договора отведено 60 дней. По состоянию на 3 мая подтверждение финансирования получили 3296 заявителей.

