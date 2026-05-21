Жилищный ваучер для ВПЛ: за что покупатель платит из своего кармана

Получатели жилищного ваучера могут использовать до 2 млн грн на покупку квартиры или дома, однако эта сумма покрывает только стоимость самого объекта недвижимости. Все сопутствующие расходы — налоги, государственные сборы, оценка имущества и нотариальные услуги — оплачиваются отдельно за свой счет.
Об этом напомнили эксперты волонтерской платформы «Верни свое».
Что покрывает жилищный ваучер, а что придется оплачивать самостоятельно
Жилищный ваучер можно использовать для покупки недвижимости на вторичном рынке, но только в пределах стоимости жилья.
К расходам, не включаемым в сумму компенсации, относятся:
оплата услуг нотариуса;
оценка недвижимости;
налоги и обязательные сборы;
прочие сопутствующие расходы, связанные с оформлением сделки.
То есть даже если государство предоставляет до 2 млн грн на покупку жилья, дополнительные расходы стороны должны покрывать самостоятельно.
Как мы сообщали ранее, правительство в марте этого года запустило финансирование жилищных ваучеров для внутренне перемещенных лиц. Программа должна помочь тысячам семей получить собственное жилье, однако денег может хватить не всем.
После запуска программы 1 декабря 2025 года подано более 32 тыс. заявлений. Из них:
20 тыс. уже получили положительные решения;
эти заявители ожидают выплаты.
В то же время, ресурс на 2026 год рассчитан всего на 10 тыс. семей. Это означает, что на всех заявителей денег не хватит, и правительству придется искать дополнительное финансирование.
По состоянию на 3 мая подтверждение финансирования получили 3296 заявителей. В приложении Дія в их жилищных ваучерах появился статус «обратитесь к нотариусу». Это значит, что они могут переходить к следующему этапу — приобретение жилья. На заключение договора отведено 60 дней. Как использовать средства после подтверждения их «бронирования» — мы писали здесь.