Сколько лет нужно украинцам, чтобы накопить на квартиру — исследование OLX Сегодня 17:02 — Недвижимость

Наименее доступное жилье в Черновцах и Львове

Украинцам в среднем нужно от 5 до 7 лет, чтобы накопить на однокомнатную квартиру, если откладывать всю месячную зарплату.

К таким выводам пришли аналитики OLX Недвижимость , сравнив медианную стоимость жилья и медианные зарплаты в областных центрах Украины.

Где накопить на квартиру проще всего

Самыми доступными для покупки однокомнатной квартиры остаются города, расположенные поблизости от линии фронта. Там зафиксированы самые низкие цены на недвижимость в Украине. Так, меньше всего времени для накопления нужно жителям Запорожья — около 2 лет. Медианная стоимость однокомнатной квартиры в городе составляет 661 тыс. грн.

Самыми доступными для покупки однокомнатной квартиры остаются города, расположенные вблизи линии фронта, Инфографика: OLX Недвижимость

В Херсоне и Николаеве накопить на жилье можно примерно через 3 года. Медианная стоимость квартир составляет 636 тыс. грн и 856 тыс. грн соответственно.

Еще около 4 лет понадобится для покупки квартиры в Харькове и Сумах, где медианная стоимость жилья достигает 1,1 млн. грн. и 1 млн. грн. соответственно.

Где придется накапливать 5−7 лет

В ряде городов медианные цены более умеренные. Не менее 5 лет нужно откладывать всю месячную зарплату, чтобы купить квартиру в Днепре (1,4 млн грн), Кропивницком (1,3 млн грн), Чернигове (1,5 млн грн) и Хмельницком (1,8 млн грн).

Накапливать в течение 6 лет придется тем, кто хочет стать владельцем 1-комнатной квартиры в Ивано-Франковске (2,2 млн грн), Черкассах (2 млн грн), Полтаве (1,7 млн ​​грн) и Одессе (2,2 млн грн).

Самыми дорогими городами остаются Киев и Ужгород, Инфографика: OLX Недвижимость

В некоторых областных центрах для накопления медианной суммы покупки требуется ориентировочно 7 лет, а именно:

Одесса (2,1 млн. грн);

Луцк (2,4 млн. грн);

Тернополь (2,4 млн. грн);

Ровно (2,5 млн. грн);

Житомир (2,1 млн. грн);

Винница (2,4 млн. грн).

Самые дорогие города для покупки жилья

В список городов с наименее доступным жильем вошли Черновцы и Львов. Для накопления на однокомнатную квартиру там требуется не менее 8 лет.

Медианная стоимость жилья составляет:

Черновцы — 2,5 млн грн;

Львов — 3,2 млн грн.

Самыми дорогими городами остаются Киев и Ужгород. В этих городах для скопления на квартиру требуется около 9 лет.

Читайте также Доходная недвижимость как финансовый инструмент: почему REIT становятся альтернативой депозитам и ОВГЗ

Медианная стоимость однокомнатного жилья составляет:

Киев — 3,4 млн грн;

Ужгород — 3,3 млн грн.

«С учетом других расходов на месяц, конечно, сроки накопления средств на собственное жилье будут больше. Однако такой расчет дает ориентир, насколько финансово достижимо жилье в конкретном городе. Наименее доступными остаются Киев, Львов и Ужгород, в котором цены на жилье заметно выросли с начала полномасштабного вторжения. Из-за нестабильной ситуации безопасности легче всего накопить на квартиру на востоке, юге и юго-востоке Украины. Разница почти в 5 раз: от 2 лет накоплений в Запорожье до минимума 9 в Киеве и Ужгороде», — прокомментировали авторы исследования.

Напомним, ранее мы писали , что маркетплейс недвижимости Dim. ria проанализировал состояние рынка недвижимости в Украине за апрель 2026 года. По состоянию на конец апреля 2026 года наблюдается устойчивая тенденция роста цен в большинстве регионов, хотя в столице и некоторых северных областях зафиксировано незначительное снижение стоимости по сравнению с предыдущим месяцем.

По сравнению с мартом 2026 года наибольший рост стоимости двухкомнатных квартир зафиксирован в Ивано-Франковской и Николаевской областях — цены здесь прибавили 5%. Также заметное удорожание произошло в Киевской (+4%), Тернопольской, Винницкой, Хмельницкой и Днепропетровской (+3%) областях.

В Киеве стоимость жилья на «вторичке» за месяц снизилась на 2%, однако город уверенно удерживает лидерство по уровню цен — средняя стоимость двухкомнатной квартиры составляет $123 000.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.