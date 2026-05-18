Входит ли квартира одного из супругов в состав наследства

Входит ли квартира одного из супругов в состав наследства

Правила принятия наследства в Украине могут показаться сложными некоторым гражданам и вызывать вопросы. В частности, относительно вхождения квартиры, которую купила жена во время брака, в состав наследственного имущества.

Об этом пишет Новости. LIVE со ссылкой на специализированный портал Юристы.UA

Пример

Украинка обратилась к специалистам с просьбой объяснить, кому принадлежит квартира после смерти мужа. Женщина открыла наследственное дело на транспортное средство и планирует оформить право собственности совместно с двумя детьми (других наследников нет).

Однако впоследствии выяснилось, что квартира, которую Ольга купила на свое имя во время брака, считается общей совместной собственностью супругов. Это прямо указано в договоре купли-продажи, который был оформлен с согласия мужа.

«Но в выписке из Государственного реестра прав на недвижимое имущество владельцем указана только я. Поэтому думала, что квартира принадлежит исключительно мне и не входит в наследство мужа, следовательно, документы на нее не подавала нотариусу», — рассказала Ольга.

Проблема в том, что утвержденный законом срок шесть месяцев, в течение которого необходимо подать заявление на открытие наследства, уже истек. Поэтому непонятно, что делать с недвижимостью, которую женщина не успела приобщить к наследственному делу.

Право на наследование

По запросу пользователя портала юрист Евгений Корнийчук дал развернутый ответ. Во-первых, в описанной ситуации квартира действительно входит в состав наследства умершего мужа в части ½, вне зависимости от количества официальных владельцев. Ибо объект недвижимости, приобретенный в браке, является общей совместной собственностью супругов.

Во-вторых, открытие наследственного дела означает, что каждый объект, принадлежавший наследодателю на день его смерти, автоматически входит в состав наследства. Отдельно подавать заявления на автомобиль и квартиру не нужно, так что жена и дети не потеряли права на владение своими долями.

Для разрешения этой ситуации необходимо обратиться к нотариусу и предоставить документы на квартиру. Плюс нужно попросить специалиста включить половину доли недвижимости в состав наследства. Далее нотариус оформит право собственности супруги на ½ квартиры и откроет наследственные права на вторую половину.

Только после получения свидетельства о праве собственности и разделе имущества между всеми наследниками можно стать полноправными владельцами квартиры и распоряжаться ею по собственному желанию (с учетом прав детей через органы опеки и попечительства).

Ранее Finance.ua писал , что квартира по наследству с долгами предусматривает в дополнение к имуществу обязательства по погашению наследником задолженности наследодателя.

Что означает наследование квартиры с долгами: вместе с унаследованным имуществом наследник также берет на себя обязательство по выплате долгов наследодателя. По закону нельзя принять в наследство что-то одно, а от другого отказаться.

Принимая в наследство квартиру, наследник получает долги наследодателя, касающиеся не только жилья, например, задолженность за коммунальные услуги, но и кредиты, ссуды и т. п. Порядок применяется независимо от того, передается наследство по завещанию или по закону.

