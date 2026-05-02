Как облагается налогом наследство не от близких родственников Сегодня 13:03 — Личные финансы

Наследство, полученное от родственников не первой и второй степени родства, облагается налогом на общих основаниях. Речь идет, в частности, об имуществе, полученном от дяди, тети, прабабушки, прадеда, двоюродных братьев и сестер, а также отчима или мачехи.

Об этом рассказали в Государственной налоговой службе.

Какие налоги нужно уплатить

Налог на наследство уплачивается наследником после получения права собственности на недвижимость.

Для резидентов Украины установлены две основные ставки:

налог на доходы физических лиц — 5%;

военный сбор — 5%.

В сумме это составляет 10% от оценочной стоимости наследственного имущества.

Как уплатить налог

Существует два варианта уплаты налога: до нотариального оформления объектов наследства и после.

Во время первого варианта декларацию об имущественном положении и доходах подавать не нужно. Нотариус самостоятельно передает данные о полученном доходе и уплаченном налоге в Налоговую службу.

Читайте также Получение наследства: сколько налогов придется заплатить

Если налог не уплачен во время нотариального оформления, необходимо подать годовую декларацию до 1 мая года, следующего за отчетным.

Также плательщик самостоятельно определяет сумму налоговых обязательств и должен уплатить их до 1 августа.

Декларацию можно подать онлайн через электронный кабинет плательщика или лично.

К примеру, если оценочная стоимость квартиры составляет 1,8 млн грн, сумма налога будет составлять:

НДФЛ — 90 000 грн,

военный сбор — 90 000 грн.

Общая сумма к оплате — 180 000 грн.

В случае непредоставления декларации или несвоевременной уплаты налога предусмотрены штрафные санкции и начисление пени.

До этого Finance.ua отмечал , что в Украине обновили подход к заключению сделок в интересах малолетних и несовершеннолетних детей. Изменения направлены на упрощение оформления имущества детей.

Упрощение касается обретения детьми права собственности на недвижимое имущество, объекты незавершенного строительства, будущие объекты недвижимости, другое ценное имущество, в том числе транспортные средства.

