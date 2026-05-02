Как облагается налогом наследство не от близких родственников

Наследство, полученное от родственников не первой и второй степени родства, облагается налогом на общих основаниях. Речь идет, в частности, об имуществе, полученном от дяди, тети, прабабушки, прадеда, двоюродных братьев и сестер, а также отчима или мачехи.
Об этом рассказали в Государственной налоговой службе.
Какие налоги нужно уплатить
Налог на наследство уплачивается наследником после получения права собственности на недвижимость.
Для резидентов Украины установлены две основные ставки:
налог на доходы физических лиц — 5%;
военный сбор — 5%.
В сумме это составляет 10% от оценочной стоимости наследственного имущества.
Как уплатить налог
Существует два варианта уплаты налога: до нотариального оформления объектов наследства и после.
Во время первого варианта декларацию об имущественном положении и доходах подавать не нужно. Нотариус самостоятельно передает данные о полученном доходе и уплаченном налоге в Налоговую службу.
Если налог не уплачен во время нотариального оформления, необходимо подать годовую декларацию до 1 мая года,следующего за отчетным.
Также плательщик самостоятельно определяет сумму налоговых обязательств и должен уплатить их до 1 августа.
Декларацию можно подать онлайн через электронный кабинет плательщика или лично.
К примеру, если оценочная стоимость квартиры составляет 1,8 млн грн, сумма налога будет составлять:
НДФЛ — 90 000 грн,
военный сбор — 90 000 грн.
Общая сумма к оплате — 180 000 грн.
В случае непредоставления декларации или несвоевременной уплаты налога предусмотрены штрафные санкции и начисление пени.
