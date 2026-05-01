Куда вложить деньги весной 2026 года, чтобы накопить Сегодня 21:00 — Личные финансы

В Украине собрать значительные сбережения сложно. Война, самая низкая зарплата в Европе, высокая инфляция и девальвация гривны — ключевые препятствия. В то же время даже при нынешних обстоятельствах жить на проценты с инвестиций возможно.

У каждого свои потребности, расходы и семейный бюджет. Однако, например, возьмем необходимый доход в месяц в 30 тыс. грн. Это средняя зарплата в Украине, а значит, на жизнь этого должно хватать. Поэтому необходимы такие сбережения, пассивный доход от которых позволит ежемесячно получать эти средства.

Сколько нужно накопить, чтобы иметь такие доходы при разных вариантах инвестиций. Об этом говорится в статье Минфин , мы выбрали основное.

Депозит

Средняя ставка по депозитам в гривне в украинских банках составляет 12,93%. Самые же щедрые банки предлагают 16,75% годовых. В то же время следует учитывать, что доход от банковских вкладов облагается налогом по ставке 18% НДФЛ + 5% военного сбора. Таким образом, максимальный реальный заработок составляет 12,1%.

Далее из этой ставки вычитаем 7% — столько мы должны приложить за год к телу депозита, чтобы он не обесценился. Как следствие, на расходы мы можем направить 5,1% суммы на счете.

Для того чтобы депозит приносил 360 тыс. грн в год при «чистой доходности» 5,1%, в банке нужно разместить 7,06 млн грн.

ОВГЗ

В качестве альтернативы депозитам можно рассмотреть более выгодные государственные облигации. На последнем аукционе Минфин разместил ОВГЗ с погашением примерно через год с доходностью в 15,15% годовых.

Эта ставка ниже предложения самых щедрых банков, но значительное преимущество ОВГЗ состоит в том, что доход от них не облагается налогом.

Поэтому из 15,15% вычитаем 7%, которые будут обеспечивать рост копилки, и на жизнь можно будет тратить 8,15%.

В таких условиях нужно купить ОВГЗ на 4,42 млн грн, и ежемесячно мы сможем тратить 30 тыс. грн доходов.

Валюта

Если накапливать средства в валюте, то расчет необходимой суммы будет несколько отличаться. Во-первых, определим, сколько нам нужно долларов, чтобы в течение года тратить те же 360 тыс. грн. Будем исходить из официального курса 43,94. В этом случае годовой доход должен составить $8,19 тыс. Понятно, что со временем курс будет меняться, но в долгосрочной перспективе его колебаний мы не знаем, поэтому здесь не будем учитывать.

В то же время, мы можем прогнозировать долларовую инфляцию. За последние 25 лет средний рост цен в США составил 2,5% в год; будем исходить из того, что и дальше он будет таким. Поэтому от доходности долларового актива будем вычитать именно столько, чтобы компенсировать обесценивание денег.

Держать банковский депозит в долларах, чтобы жить на проценты, бессмысленно. Средние ставки с годовыми вкладами составляют 1,3%, то есть даже до вычета налогов ниже инфляции. При этих условиях деньги с годами будут просто обесцениваться, даже если ничего на себя не тратить.

Больше можно получить благодаря долларовым ОВГЗ. В последний раз Министерство финансов размещало их с доходностью 3,22%. Если вычесть долю на пополнение сбережений, доходность для расходов составит 0,72%.

В таких условиях, чтобы ежегодно чистыми иметь $8,19 тыс., нужно держать в долларовых облигациях $1,14 млн — а это в эквиваленте фантастические 50 млн грн.

REIT-фонды

Давно известный способ инвестиций в Западных странах, стремительно приобретающий популярность и в Украине. Это инвестиции средств в фонды, которые, со своей стороны, вкладывают их в недвижимость. Различные фонды могут специализироваться на жилой, коммерческой, промышленной недвижимости. Инвесторы, получая долю в фонде, фактически обладают долей по всей недвижимости.

Для инвесторов в REIT-фонде есть два источника доходов:

первый — от аренды недвижимости, эти средства выплачиваются инвесторам как дивиденды.

второй — это подорожание сертификатов фонда благодаря росту стоимости недвижимости. Воспользоваться этими деньгами инвестор сможет, продав свою долю в фонде.

