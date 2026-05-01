Какая пенсия в Испании в 2026 году (максимальный, средний и минимальный размер)

В настоящее время стандартный пенсионный возраст в Испании составляет 66 лет и десять месяцев для тех, кто не платил взносы в течение длительного времени. А вот люди со стажем работы более 38 лет и 3 месяца могут выйти на пенсию в 65 лет.
Это часть постепенной реформы пенсионной системы, которая завершится в 2027 году, когда законный пенсионный возраст будет окончательно установлен на уровне 67 лет для большинства работников, пишет испанское издание Iarazon.
Однако одним из вопросов, который вызывает наибольшую неразбериху среди пенсионеров, является возможность совмещения пенсии с работой. Правила позволяют определенные сценарии, такие как активный выход на пенсию, но требуют определенных условий и предварительного разрешения.
Пример
Именно это непонимание привело к таким случаям, как случай пенсионера, решившего зарегистрироваться как самозанятый, получая полную пенсию, что привело к тому, что ему пришлось вернуть более 14 000 евро после административного разбирательства.
Дело началось с того, что этот пенсионер начал работать как самозанятый в течение примерно 10 месяцев, не уведомив соответствующие органы и не зарегистрировавшись для получения какого-либо совместного соглашения о трудоустройстве.
В течение этого времени он продолжал получать полную пенсию, нарушающую Общий закон о социальном обеспечении Испании, в частности, статью 213, устанавливающую общую несовместимость между работой и получением полной пенсии, за исключением регулируемых случаев.
Нарушения были обнаружены администрацией, которая начала официальную процедуру проверки. После рассмотрения дела Администрация социального обеспечения определила, что была переплата, и потребовала возврата 14 457,39 евро, что соответствует суммам, полученным в течение этого периода.
Потерпевшая сторона обжаловала это решение, но Высший суд Андалусии поддержал административное решение, подтвердив, что самозанятость несовместима с пенсией, поскольку человек не подавал заявку на активную пенсию и не отвечал ее требованиям.