Какая пенсия в Испании в 2026 году (максимальный, средний и минимальный размер)

В настоящее время стандартный пенсионный возраст в Испании составляет 66 лет и десять месяцев для тех, кто не платил взносы в течение длительного времени. А вот люди со стажем работы более 38 лет и 3 месяца могут выйти на пенсию в 65 лет.

Это часть постепенной реформы пенсионной системы, которая завершится в 2027 году, когда законный пенсионный возраст будет окончательно установлен на уровне 67 лет для большинства работников, пишет испанское издание Iarazon

Целью этого перехода является адаптация системы к увеличению продолжительности жизни и ее долгосрочной устойчивости.

Средняя пенсия в Испании в 2026 году

Средний размер пенсии по возрасту в 2026 году составит около 1563,6 евро в месяц. Хотя существуют значительные отличия в зависимости от истории вкладов, пенсионной схемы и регуляторной базы.

Максимальная пенсия

Превышает 3300 евро в месяц, тогда как минимальные пенсии подверглись более существенному росту в последние годы.

Таким образом, государственная система, которой руководит Служба социального обеспечения, объединяет критерии уплаты взносов с механизмами защиты наиболее уязвимых групп.

Сочетание пенсии с работой

Однако одним из вопросов, который вызывает наибольшую неразбериху среди пенсионеров, является возможность совмещения пенсии с работой. Правила позволяют определенные сценарии, такие как активный выход на пенсию, но требуют определенных условий и предварительного разрешения.

Пример

Именно это непонимание привело к таким случаям, как случай пенсионера, решившего зарегистрироваться как самозанятый, получая полную пенсию, что привело к тому, что ему пришлось вернуть более 14 000 евро после административного разбирательства.

Дело началось с того, что этот пенсионер начал работать как самозанятый в течение примерно 10 месяцев, не уведомив соответствующие органы и не зарегистрировавшись для получения какого-либо совместного соглашения о трудоустройстве.

В течение этого времени он продолжал получать полную пенсию, нарушающую Общий закон о социальном обеспечении Испании, в частности, статью 213, устанавливающую общую несовместимость между работой и получением полной пенсии, за исключением регулируемых случаев.

Нарушения были обнаружены администрацией, которая начала официальную процедуру проверки. После рассмотрения дела Администрация социального обеспечения определила, что была переплата, и потребовала возврата 14 457,39 евро, что соответствует суммам, полученным в течение этого периода.

Потерпевшая сторона обжаловала это решение, но Высший суд Андалусии поддержал административное решение, подтвердив, что самозанятость несовместима с пенсией, поскольку человек не подавал заявку на активную пенсию и не отвечал ее требованиям.

