0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Какая пенсия в Испании в 2026 году (максимальный, средний и минимальный размер)

Личные финансы
73
Какая пенсия в Испании в 2026 году (максимальный, средний и минимальный размер)
Какая пенсия в Испании в 2026 году (максимальный, средний и минимальный размер)
В настоящее время стандартный пенсионный возраст в Испании составляет 66 лет и десять месяцев для тех, кто не платил взносы в течение длительного времени. А вот люди со стажем работы более 38 лет и 3 месяца могут выйти на пенсию в 65 лет.
Это часть постепенной реформы пенсионной системы, которая завершится в 2027 году, когда законный пенсионный возраст будет окончательно установлен на уровне 67 лет для большинства работников, пишет испанское издание Iarazon.
Целью этого перехода является адаптация системы к увеличению продолжительности жизни и ее долгосрочной устойчивости.

Средняя пенсия в Испании в 2026 году

Средний размер пенсии по возрасту в 2026 году составит около 1563,6 евро в месяц. Хотя существуют значительные отличия в зависимости от истории вкладов, пенсионной схемы и регуляторной базы.
Максимальная пенсия

Превышает 3300 евро в месяц, тогда как минимальные пенсии подверглись более существенному росту в последние годы.
Таким образом, государственная система, которой руководит Служба социального обеспечения, объединяет критерии уплаты взносов с механизмами защиты наиболее уязвимых групп.
Сочетание пенсии с работой

Однако одним из вопросов, который вызывает наибольшую неразбериху среди пенсионеров, является возможность совмещения пенсии с работой. Правила позволяют определенные сценарии, такие как активный выход на пенсию, но требуют определенных условий и предварительного разрешения.

Пример

Именно это непонимание привело к таким случаям, как случай пенсионера, решившего зарегистрироваться как самозанятый, получая полную пенсию, что привело к тому, что ему пришлось вернуть более 14 000 евро после административного разбирательства.
Дело началось с того, что этот пенсионер начал работать как самозанятый в течение примерно 10 месяцев, не уведомив соответствующие органы и не зарегистрировавшись для получения какого-либо совместного соглашения о трудоустройстве.
В течение этого времени он продолжал получать полную пенсию, нарушающую Общий закон о социальном обеспечении Испании, в частности, статью 213, устанавливающую общую несовместимость между работой и получением полной пенсии, за исключением регулируемых случаев.
Нарушения были обнаружены администрацией, которая начала официальную процедуру проверки. После рассмотрения дела Администрация социального обеспечения определила, что была переплата, и потребовала возврата 14 457,39 евро, что соответствует суммам, полученным в течение этого периода.
Потерпевшая сторона обжаловала это решение, но Высший суд Андалусии поддержал административное решение, подтвердив, что самозанятость несовместима с пенсией, поскольку человек не подавал заявку на активную пенсию и не отвечал ее требованиям.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
ПенсияИспания
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems