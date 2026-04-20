Стоимость корзины для покупок в Испании выросла более чем на 40%

Организация потребителей OCU Испании зафиксировала самую высокую стоимость корзины для покупок в марте 2026 года с июня 2024 года, когда она начала собирать ежемесячные данные о ценах.

Согласно ее Ценовой обсерватории, приобретение 100 эталонных товаров сейчас стоит 320,78 евро в месяц, что на 1,53% больше по сравнению с февралем и на 3,26% больше по сравнению с базовым уровнем исследования, пишет es.euronews

Где проверяли

Мониторинг проводится ежемесячно для выборки свежих продуктов, товаров магазинных и брендовых товаров, а также товаров бытовой и личной гигиены, цены на которые собираются в восьми сетях: Alcampo, Carrefour, Dia, Mas, Ahorramas, Lidl, Mercadona и El Corte Inglés Supermarkets.

Фрукты и овощи — продукты с самым большим ростом цен.

Читайте также Цены на аренду в Испании будут расти: прогноз на 2026 год

По группам продуктов питания свежие овощи лидируют в росте цен, вырос на 5,78% только за 20 дней и на 14,67% по сравнению с летом 2024 года.

Среди продуктов с наибольшим ростом цен — салат в пакетах (22,44%), лук (10,48%), перец, салатные помидоры и яблоки.

Мясные продукты также зафиксировали значительный рост цен в этом месяце, в то время как несколько товаров снизились в цене. К ним относятся молочный шоколад (-7,31%), растворимый кофе (-5,93%), туалетная бумага, картофель и яйца, причем цена на десяток яиц среднего размера снизилась с 3,12 до 3,05 евро.

Причины роста цен

OCU (испанская организация потребителей) указывает на несколько факторов, объясняющих тенденцию к росту. Увеличение стоимости сырья, энергии и транспортировки увеличивает производственные издержки компаний.

К этому добавляются климатические факторы, такие как засуха и геополитическая напряженность: конфликты в нефтедобывающих регионах, таких как Ближний Восток, оказывают давление на цены на нефть и, как следствие, транспортные расходы. Рост цен на удобрения особенно быстро отразился на цене фруктов и овощей.

Ранее Finance.ua писал , что теперь за выбрасывание пищи в Испании можно получить штрафы от 2 000 до 500 тысяч евро. Теперь кафе и рестораны должны пересмотреть свою политику в отношении остатков пищи. В противном случае им грозят огромные штрафы.

Как уже отмечалось ранее , в 2025 году испанская экономика не просто устояла в условиях неопределенной международной обстановки, но и заняла ведущую роль на европейском рынке труда. Из всех новых рабочих мест, созданных в Евросоюзе, 41% (526 тысяч) пришлось на Испанию.

Справка Finance.ua:

Рынок аренды в Испании будет «оставаться напряженным» в течение первой половины 2026 года, ожидается, что цены вырастут от 3% до 6% в годовом исчислении, согласно прогнозам Solvia.

В Испании с января 2026 года вступило в силу новое миграционное законодательство. Основы этого законодательства были разработаны еще в 2024 году. С этого времени оно дорабатывалось и уточнялось.

Согласно новым правилам, самый простой способ для иностранца найти работу в Испании — заключить контракт с испанской фирмой в стране своего проживания, рассказала адвокат Анхела Гарсия, специализирующаяся на вопросах миграции.

