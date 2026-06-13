Беременность и служба: на какие выплаты могут рассчитывать военнослужащие

В случае беременности военнослужащие могут оформить декретный отпуск с 30 недели беременности, а также перевестись на должности с меньшим объемом работы. Кроме того, их не могут привлекать в наряды или дежурства без добровольного согласия. Во время военного положения беременность также является основанием для увольнения, однако по собственному желанию женщина может оставаться на службе и получать полное денежное довольствие.
После этого военнослужащая должна уведомить командование и предоставить медицинские справки, подтверждающие состояние беременности.
Также беременные могут быть переведены на должности с меньшим объемом работы (равнозначные или ниже) по собственному согласию и медицинскому заключению.
Можно ли уволиться со службы
Мобилизованные и военнослужащие, служащие по контракту, могут уволиться со службы по беременности.
Для этого нужно подать рапорт с медицинским документом, подтверждающим беременность. В некоторых случаях также может быть назначено прохождение ВВК для подтверждения состояния.
Если женщина решает остаться на службе, контракт продолжает действовать до завершения отпуска по беременности и родам.
Какие выплаты получает беременная военнослужащая
С 30-й недели беременности военнослужащим предоставляется оплачиваемый отпуск. Чтобы оформить отпуск, нужно подать рапорт, документы из медицинского учреждения и пройти ВВК. Отзыв из этого отпуска запрещен.
Стандартная продолжительность отпуска составляет 70 дней до родов и 56 дней после них (70 дней при осложнениях или рождении двух и более детей).
Во время отпуска военнослужащая получает выплаты в размере 100% денежного довольствия, а весь этот период засчитывается в выслугу лет.
Также для беременных военнослужащих действуют дополнительные гарантии. Их не привлекают на военные сборы, не могут направлять в командировку без личного согласия и не имеют права переводить на более низкую должность из-за беременности без их согласия.