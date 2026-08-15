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ФАО предупреждает о новой волне роста цен на продовольствие

Личные финансы
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Цены на продовольствие могут вырасти
Цены на продовольствие могут вырасти
Мировой рынок продовольствия может столкнуться с новой волной инфляции уже в конце 2026 года из-за сочетания последствий войн в Украине и Иране, формирующих «идеальный шторм» для аграрного сектора.
Об этом заявил главный экономист Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Максим Тореро.
По оценке ФАО, к основным рискам подорожания продовольствия относятся рост цен на нефть, перебои со снабжением удобрений из региона Персидского залива, дефицит дизельного горючего, экстремальные погодные явления, а также ожидаемое усиление Эль-Ниньо.

Войны влияют на цены на энергоносители и удобрения

Тореро отметил, что война оказывает существенное влияние на энергетические рынки: ситуация вокруг Ормузского пролива усложняет поставки энергоносителей и удобрений, тогда как удары Украины по нефтяной и газовой инфраструктуре россии ограничивают экспорт дизельного горючего и природного газа.
По его словам, это имеет глобальные последствия, поскольку дизель необходим для полевых работ и транспортировки сельхозпродукции, а природный газ является ключевым сырьем для производства азотных удобрений.
Рост производственных затрат уже влияет на решение аграриев по структуре посевов. В частности, в США часть фермеров переходит с выращивания кукурузы на сою, требующую меньше удобрений. Австралия прогнозирует сокращение производства озимых культур на 21% из-за подорожания горючего и удобрений и неопределенности с их поставкой. Все большее число фермеров в разных странах вынуждены работать с минимальным уровнем доходности.

Дополнительные риски для урожая

Дополнительной угрозой для аграрного сектора мира остается прогнозируемое усиление Эль-Ниньо. Тореро отметил, что уже сейчас в Индии наблюдается задержка сезона муссонов и ожидается нехватка осадков, что может отрицательно сказаться на урожайности риса.
В ФАО считают, что сочетание геополитической напряженности, высоких цен на энергоносители и неблагоприятных погодных условий может спровоцировать новый рост мировых цен на продовольствие и усугубить проблему продовольственной безопасности во многих странах.
По материалам:
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Инфляция
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