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В «Укрзализныце» с 1 сентября повысят зарплаты более 150 тысяч работникам

Личные финансы
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Повышение зарплат связали с индексацией тарифов
Повышение зарплат связали с индексацией тарифов
В АО «Укрзализныця» с 1 сентября планируют повысить заработные платы на 10−15%. Повышение, прежде всего, будет касаться работников дефицитных профессий и в целом охватит более 150 тыс. железнодорожников.
Об этом сообщил министр развития общин и территорий Украины Николай Калашник.

Кому повысят зарплаты

По словам министра, дополнительный ресурс будет направлен прежде всего на работников, которые ремонтируют локомотивы и вагоны, восстанавливают поврежденную инфраструктуру и обеспечивают движение поездов.
Калашник отметил, что обсудил решение о повышении зарплат с коллективом «Укрзализныци», руководством компании, наблюдательным советом и народными депутатами.
В ближайшее время Укрзализныця должна сообщить работникам детали повышения.

Повышение зарплат связали с индексацией тарифов

По словам Калашника, одним из первых решений его команды в министерстве стала поддержка индексации грузовых тарифов «Укрзализныци».
Он отметил, что повышение тарифов является непростым решением для бизнеса, однако железной дороге необходимы средства на перевозки, ремонт и восстановление инфраструктуры после российских атак, а также на оплату труда.
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Следующий этап индексации грузовых тарифов планируется с 1 января 2027 года. Это позволит продолжить поэтапный пересмотр зарплат в следующем году.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что уровень заработной платы работников «Укрзализныци» примерно на 30% ниже среднего по стране.
Также мы рассказывали, что в июне 2026 года средняя зарплата штатных работников превысила 32,7 тыс. грн. В сравнении с маем она увеличилась почти на 5,9%. Традиционно самые высокие зарплаты получают жители столицы, а среди отраслей лидером по уровню оплаты труда остается IT-сфера.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
ЗарплатаУкрзализныця
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