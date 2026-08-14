Когда нужно платить земельный налог для владельцев дач

Украинцам нужно уплатить земельный налог в течение 60 дней со дня вручения налогового уведомления-решения.
Об этом напомнили в Главном управлении ГНС в Черновицкой области.
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Там подчеркивают, что согласно п. 287.2 ст. 287 Налогового кодекса Украины учет физических лиц — плательщиков земельного налога и начисление соответствующих сумм производятся контролирующими органами по месту нахождения земельного участка, в том числе право на которое физическое лицо имеет как собственник земельной доли (пая), ежегодно до 1 мая.
Как насчитывают
Начисление физическим лицам сумм платы за землю производится контролирующими органами (по месту нахождения земельного участка, в том числе право на которое физическое лицо имеет как владелец земельной доли (пая), которые направляют налогоплательщику в порядке, определенном статьей 42 НКУ, до 1 июля текущего года налоговое уведомление-решение о внесении налога по форме, подробным расчетом суммы налога, который, в частности, но исключительно, должен содержать кадастровый номер и площадь земельного участка, размер ставки налога и размер льготы по уплате налога.
Напомним, когда дача считается жилым домом.
Чтобы дачный или садовый дом получил статус жилого, он должен отвечать Государственным строительным нормам. Речь идет не о формальности, а о безопасности и возможности комфортно жить зимой. В частности, дом должен быть:
с капитальным фундаментом и должной высотой помещений;
обеспечен отоплением, электричеством, водоснабжением и канализацией для круглогодичного пользования;
быть зарегистрированным в Государственном реестре прав как жилой дом.
Без этого зимнее пребывание будет считаться временным без права на прописку или социальные льготы.
Ранее также мы писали, что по данным Госгеокадастра, по заключенным соглашениям средняя стоимость земли составляла около 75 тыс. грн, а это по текущему курсу менее $1 700.
Для сравнения: в 2021 году, на момент открытия рынка, гектар стоил в среднем 36,5 тыс. грн, а это равнялось $1 350.
Исходя из данных, с момента открытия рынка цена выросла на 105% в гривневом эквиваленте, а ежегодно росла примерно на 15,5%. В долларах рост составляет ориентировочно 26% за весь период и примерно 4,7% в год.
Компания Zeminvest оценила изменение стоимости земли с 2021 года по настоящее время в 15 областях. По ее данным, только у двух из них рост цены оказался ниже, чем по средним показателям Госстата в стране, — в Одесской области участки подорожали на 89%, в Тернопольской области — на 95%.