Когда нужно платить земельный налог для владельцев дач Сегодня 12:03 — Недвижимость

Когда нужно платить земельный налог для владельцев дач

Украинцам нужно уплатить земельный налог в течение 60 дней со дня вручения налогового уведомления-решения.

Об этом напомнили в Главном управлении ГНС в Черновицкой области.

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Там подчеркивают, что согласно п. 287.2 ст. 287 Налогового кодекса Украины учет физических лиц — плательщиков земельного налога и начисление соответствующих сумм производятся контролирующими органами по месту нахождения земельного участка, в том числе право на которое физическое лицо имеет как собственник земельной доли (пая), ежегодно до 1 мая.

Как насчитывают

Начисление физическим лицам сумм платы за землю производится контролирующими органами (по месту нахождения земельного участка, в том числе право на которое физическое лицо имеет как владелец земельной доли (пая), которые направляют налогоплательщику в порядке, определенном статьей 42 НКУ, до 1 июля текущего года налоговое уведомление-решение о внесении налога по форме, подробным расчетом суммы налога, который, в частности, но исключительно, должен содержать кадастровый номер и площадь земельного участка, размер ставки налога и размер льготы по уплате налога.

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Когда надо заплатить

Земельный налог физическими лицами уплачивается в течение 60 дней со дня вручения налогового уведомления-решения.

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Напомним, когда дача считается жилым домом . Чтобы дачный или садовый дом получил статус жилого, он должен отвечать Государственным строительным нормам. Речь идет не о формальности, а о безопасности и возможности комфортно жить зимой. В частности, дом должен быть:

с капитальным фундаментом и должной высотой помещений;

обеспечен отоплением, электричеством, водоснабжением и канализацией для круглогодичного пользования;

быть зарегистрированным в Государственном реестре прав как жилой дом.

Без этого зимнее пребывание будет считаться временным без права на прописку или социальные льготы.

75 тыс. грн, а это по текущему курсу менее $1 700. Ранее также мы писали , что по данным Госгеокадастра, по заключенным соглашениям средняя стоимость земли составляла около

Для сравнения: в 2021 году, на момент открытия рынка, гектар стоил в среднем 36,5 тыс. грн, а это равнялось $1 350.

Исходя из данных, с момента открытия рынка цена выросла на 105% в гривневом эквиваленте, а ежегодно росла примерно на 15,5%. В долларах рост составляет ориентировочно 26% за весь период и примерно 4,7% в год.

Компания Zeminvest оценила изменение стоимости земли с 2021 года по настоящее время в 15 областях. По ее данным, только у двух из них рост цены оказался ниже, чем по средним показателям Госстата в стране, — в Одесской области участки подорожали на 89%, в Тернопольской области — на 95%.

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