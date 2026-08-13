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Кем и сколько лет нужно работать, чтобы купить квартиру в Одессе (инфографика)

Недвижимость
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Кем и сколько лет нужно работать, чтобы купить квартиру в Одессе (инфографика)
Кем и сколько лет нужно работать, чтобы купить квартиру в Одессе (инфографика)
Одесса остается главным морским направлением внутреннего туризма в Украине и для покупки жилья. Летом 2026 цены на квартиры в Одессе продолжают расти.
За последние полгода 2-комнатные прибавили +8% в долларах. В то же время спрос на покупку жилья на юге ограничен из-за войны.
Об этом говорится в инфографике ЛУН, мы выбрали основное.
По состоянию на 12 августа 2026 года, медианные цены квартиры на вторичке Одессы таковы. Однокомнатную квартиру можно купить от 48 тыс. долларов. 2 комнатную — от 57 тыс. долларов, а 3-х комнатную — от 89 тыс. долларов. Речь идет о вторичном рынке Одессы.
<i>Инфографика ЛУН</i>
Инфографика ЛУН

Как менялись цены

Если сравнивать цены год назад, то здесь было подорожание на 9,09% - от 44 тыс. дол. до 48 тыс. дол. Хотя в течение полугода цена не изменялась, а в сравнении за месяц даже просела на -0,2 процента.
<i>Инфографика ЛУН</i>
Инфографика ЛУН

За какое время можно заработать на квартиру

Кем и сколько лет нужно работать, чтобы купить квартиру в Одессе (инфографика)
Как видно с инфографики и статистики Work.ua, на квартиру в Одессе можно заработать в среднем за 6,1 лет.
Что касается профессий, то, например, повар может заработать на квартиру на вторичке за 5,1 года, менеджер по продажам — за 4,8 года, а водитель — за 4,5 года.
В то же время кассир должен откладывать 7,2 года, а продавец консультант — 6,8 года.
<i>Инфографика ЛУН</i>
Инфографика ЛУН
Раньше мы писали, сколько стоит отдых в Одессе летом 2026 года. Стоимость проживания в Одессе летом 2026 существенно выросла. Самыми дорогими традиционно остаются Аркадия, Ланжерон, Большой Фонтан и Совиньон.
В среднем отеле у моря или в центре стоят 2500−4500 грн в сутки. Премиальные отели и бутик-форматы предлагают цены 4500−9000 грн, а в отдельных случаях — более 15−18 тыс. грн за ночь.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Жилая недвижимостьОдессаКвартира
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