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Начислили налог на проданную квартиру: что делать

Недвижимость
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Что делать, если насчитали налог на проданную квартиру
Что делать, если насчитали налог на проданную квартиру

Почему такое может произойти и куда обращаться

На форуме Finance.ua в одном из обсуждений возникла тема об уплате налога на недвижимое имущество, проданное более десяти лет назад. Одному из участников форума поступило соответствующее требование. Итак, возник логичный вопрос — что делать с этим «письмом счастья» от налоговой?
В ходе разбора темы оказалось, что такие случаи — вовсе не исключение: некорректные требования налоговой уплаты налогов — явление массовое.
Далеко за примером ходить не надо — двум знакомым автора этого материала только за последнюю неделю поступили налоговые требования за имущество, проданное ими еще в 2008 году.
Итак, попытки взыскать средства с граждан Украины за давно проданную и забытую недвижимость — дело для нашего государства привычное. Кстати, на подобную тему Finance.ua уже публиковал материал. Советуем просмотреть его по этой ссылке — в нем можно узнать, кто и за что должен платить налог на недвижимость и его размеры.
А пока перейдем к разбору случая, вынесенного в заголовок.

Что делать, если вы получили налоговое требование

Первое, что нужно сделать, если вы получили «письмо счастья» от ГНСУ с требованием оплатить налог на недвижимость — установить, о каком именно объекте недвижимости идет речь. В нашем случае пишем о квартире, то есть о Налоге на недвижимое имущество. Отличное от земельного участка (статья 266 Налогового кодекса Украины).
Но неважно о чем именно идет речь: о квартире, доме, гараже, земельном участке и т. п. — во всех случаях алгоритм действий человека, получившего налоговое требование по уплате налога, будет одинаковым.
Итак, узнать, о каком именно объекте идет речь, можно следующим образом:
  • в собственном «Электронном кабинете плательщика». Найти его можно на сайте ГНСУ по этой ссылке, вход в Кабинет возможен несколькими способами, в том числе через BankID. Здесь содержатся все сведения об объектах налогообложения, а также уведомления об обязанности уплатить сумму денежного обязательства;
  • можно обратиться в горячую линию Государственной налоговой службы Украины по номеру 0−800−501−007;
  • лично в Центр обслуживания плательщиков по месту регистрации.

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Последний вариант самый оптимальный — на месте можно будет сразу написать заявление о том, что налог начислен неверно и требовать его либо отменить, либо скорректировать.
Коррекция потребуется в том случае, если объект недвижимости, в отношении которого возникла неразбериха, имеющийся в собственности, но возникли ошибки относительно его площади или не учтены какие-то другие нюансы, например, льготы.

Сроки уплаты налога и обжалования по его начислению

Затягивать с обращением об отмене или перерасчете налога на недвижимое имущество не стоит — обязанность его уплатить наступает в течение 60 дней с того момента, как вы получили налоговое уведомление от ГНСУ, в котором указана его сумма.
Такое сообщение Государственная налоговая служба Украины должна направить плательщикам налога на недвижимость до 1 июля года, следующего за тем, за который начисляется налог.
<i>Затягивать с оплатой или обращением относительно отмены налога на недвижимость не стоит</i>
Затягивать с оплатой или обращением относительно отмены налога на недвижимость не стоит
Если вы обратитесь в налоговую службу в эти сроки, скорее всего, перерасчет или отмена требования произойдет достаточно просто — только на основе вашего заявления. В случае просрочки ситуация может быть более сложной, а в наиболее трудных случаях придется доказывать свою правоту через суд.
Поэтому не затягивайте и не ждите писем от ГНСУ, а проверяйте начисленные налоги самостоятельно.

Типичные ошибки налоговой

Благодаря массовости ложных налоговых требований нетрудно установить и типичные ошибки, которые допускают налоговики при начислении налога на недвижимое имущество. Среди таких:
  • начисление налога за объекты недвижимости, сменившие собственника;
  • неправильно подсчитана доля собственности, если владельцев несколько;
  • двойные, а то и тройные требования на один и тот же объект, в случае если улица, на которой он находится, переименована;
  • неправильно указанная площадь объекта;

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Еще один типичный случай — налоговая насчитала требование, но «забыла» отправить письмо владельцу. В таком случае владелец с удивлением узнает, что он не только задолжал налог, но и просрочил его уплату.
Поэтому вместо вывода можно вспомнить давнюю истину — «спасение утопающих является делом самих утопающих». Поэтому не ждите писем от ГНСУ — проверяйте свои налоговые обязательства самостоятельно.
Также рекомендуем делать все возможные копии — от договоров купли-продажи до мельчайшей квитанции. Общайтесь с государственными органами способом, который позволит подтвердить, что коммуникация действительно происходила.
Николай Киреев
Николай Киреев
Журналист
По материалам:
Finance.ua
НедвижимостьНалоги на недвижимостьРынок недвижимости
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