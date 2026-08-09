На сколько подорожала аренда частных домов в Украине с 2022 года Сегодня 10:19 — Недвижимость

Цены на частные дома выросли по всей Украине, Фото: magnific

За последние четыре года наибольшее подорожание стоимости аренды частных домов было зафиксировано в Киевской области, где медианная цена выросла почти в 3,7 раза.

Об этом говорится в исследовании OLX Недвижимость.

Где аренда домов подорожала больше всего

Стремительнее всего цены выросли на Киевщине. Если в июне 2022 года медианная стоимость аренды частного дома составляла 30 тыс. грн, то в июне 2026 года она достигла уже 111 тыс. грн.

В регионы с наибольшим ростом также вошли:

Харьковская область — с 5,8 тыс. грн до 20 тыс. грн (в 3,4 раза);

Запорожская область — с 5 тыс. грн до 15 тыс. грн (втрое);

Днепропетровская область — с 12 тыс. грн до 30 тыс. грн (в 2,5 раза);

Сумская область — с 4 тыс. грн. до 10 тыс. грн. (в 2,5 раза);

Николаевская область — с 4 тыс. грн до 9,5 тыс. грн (в 2,4 раза);

Житомирская область — с 5,2 тыс. грн до 11 тыс. грн (более чем вдвое).

Спрос рос не везде

Аналитики отмечают, что повышение стоимости аренды не всегда сопровождалось увеличением количества желающих снять жилье.

Так, в Киевской области, несмотря на рекордный рост цен, количество отзывов на объявление за этот период сократилось на 31%. В Днепропетровской области спрос снизился на 52%, а в Запорожской — на 11%.

В то же время, в нескольких регионах ситуация была противоположной. Больше всего возрос спрос:

в Сумской области — на 89%;

в Николаевской области — на 71%;

на Харьковщине — на 22%.

В Житомирской области спрос почти не изменился, увеличившись на 5%.

В каких регионах цены росли умереннее

В части областей подорожание было значительно более сдержанным. В частности, в Одесской области медианная стоимость аренды домов увеличилась на 89% - с 23,4 тыс. грн до 44,2 тыс. грн.

На Херсонщине рост составил 83%, Закарпатье — 78%, Тернопольщине — 74%, Волыни — 63%, Львовщине — 53%, Черкащине — 43%.

Наименьшие изменения зафиксировали в Черновицкой и Ровенской областях — в обоих случаях рост составил около 8%.

В Ивано-Франковской области медианная цена почти не изменилась — с 17 тыс. грн. в июне 2022 года до 17,3 тыс. грн. в июне 2026 года.

Единственным регионом, где медианная стоимость аренды частных домов снизилась, стала Кировоградская область. За четыре года цена снизилась на 9% - с 8,8 тыс. грн. до 8 тыс. грн.

Кроме того, исследование показало сокращение количества объявлений об аренде почти во всех регионах страны. Предложение уменьшилось на 15−82%, тогда как исключением стала только Николаевская область, где количество доступных для аренды домов выросло на 28%.

До этого Finance.ua отмечал , что в первом полугодии 2026 года украинцы гораздо активнее интересовались покупкой частных домов. Наибольший рост спроса зафиксировали в центральных, южных областях и столичном регионе.

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