На сколько подорожала аренда частных домов в Украине с 2022 года

В Ивано-Франковской области медианная цена почти не изменилась — с 17 тыс. грн. в июне 2022 года до 17,3 тыс. грн. в июне 2026 года.
Единственным регионом, где медианная стоимость аренды частных домов снизилась, стала Кировоградская область. За четыре года цена снизилась на 9% - с 8,8 тыс. грн. до 8 тыс. грн.
Кроме того, исследование показало сокращение количества объявлений об аренде почти во всех регионах страны. Предложение уменьшилось на 15−82%, тогда как исключением стала только Николаевская область, где количество доступных для аренды домов выросло на 28%.
До этого Finance.ua отмечал, что в первом полугодии 2026 года украинцы гораздо активнее интересовались покупкой частных домов. Наибольший рост спроса зафиксировали в центральных, южных областях и столичном регионе.