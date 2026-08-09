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На сколько подорожала аренда частных домов в Украине с 2022 года

Недвижимость
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Цены на частные дома выросли по всей Украине
Цены на частные дома выросли по всей Украине, Фото: magnific
За последние четыре года наибольшее подорожание стоимости аренды частных домов было зафиксировано в Киевской области, где медианная цена выросла почти в 3,7 раза.
Об этом говорится в исследовании OLX Недвижимость.

Где аренда домов подорожала больше всего

Стремительнее всего цены выросли на Киевщине. Если в июне 2022 года медианная стоимость аренды частного дома составляла 30 тыс. грн, то в июне 2026 года она достигла уже 111 тыс. грн.
В регионы с наибольшим ростом также вошли:
  • Харьковская область — с 5,8 тыс. грн до 20 тыс. грн (в 3,4 раза);
  • Запорожская область — с 5 тыс. грн до 15 тыс. грн (втрое);
  • Днепропетровская область — с 12 тыс. грн до 30 тыс. грн (в 2,5 раза);
  • Сумская область — с 4 тыс. грн. до 10 тыс. грн. (в 2,5 раза);
  • Николаевская область — с 4 тыс. грн до 9,5 тыс. грн (в 2,4 раза);
  • Житомирская область — с 5,2 тыс. грн до 11 тыс. грн (более чем вдвое).

Спрос рос не везде

Аналитики отмечают, что повышение стоимости аренды не всегда сопровождалось увеличением количества желающих снять жилье.
Так, в Киевской области, несмотря на рекордный рост цен, количество отзывов на объявление за этот период сократилось на 31%. В Днепропетровской области спрос снизился на 52%, а в Запорожской — на 11%.
В то же время, в нескольких регионах ситуация была противоположной. Больше всего возрос спрос:
  • в Сумской области — на 89%;
  • в Николаевской области — на 71%;
  • на Харьковщине — на 22%.
В Житомирской области спрос почти не изменился, увеличившись на 5%.

В каких регионах цены росли умереннее

В части областей подорожание было значительно более сдержанным. В частности, в Одесской области медианная стоимость аренды домов увеличилась на 89% - с 23,4 тыс. грн до 44,2 тыс. грн.
На Херсонщине рост составил 83%, Закарпатье — 78%, Тернопольщине — 74%, Волыни — 63%, Львовщине — 53%, Черкащине — 43%.
Наименьшие изменения зафиксировали в Черновицкой и Ровенской областях — в обоих случаях рост составил около 8%.
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В Ивано-Франковской области медианная цена почти не изменилась — с 17 тыс. грн. в июне 2022 года до 17,3 тыс. грн. в июне 2026 года.
Единственным регионом, где медианная стоимость аренды частных домов снизилась, стала Кировоградская область. За четыре года цена снизилась на 9% - с 8,8 тыс. грн. до 8 тыс. грн.
Кроме того, исследование показало сокращение количества объявлений об аренде почти во всех регионах страны. Предложение уменьшилось на 15−82%, тогда как исключением стала только Николаевская область, где количество доступных для аренды домов выросло на 28%.
До этого Finance.ua отмечал, что в первом полугодии 2026 года украинцы гораздо активнее интересовались покупкой частных домов. Наибольший рост спроса зафиксировали в центральных, южных областях и столичном регионе.
По материалам:
Finance.ua
Аренда жильяНедвижимость
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