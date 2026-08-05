Жилье в Киеве уже в скором времени может подешеветь на 20% - прогноз риелторов Сегодня 11:02 — Недвижимость

Эксперты сходятся во мнении, что к концу лета резких изменений на рынке недвижимости не будет

Ужесточение российских атак на Киев уже начинает влиять на настроения покупателей жилья. Уже осенью цены могут снизиться на 20%. В частности, в столице уже есть микрорайоны, которые не представляют интереса для потенциальных покупателей.

Об этом рассказал экспрезидент Ассоциации специалистов по недвижимости Украины Юрий Пита в комментарии УНИАН.

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«Если такая тенденция сохранится, то, безусловно, покупатель будет откладывать свое решение по Киеву. Это может привести к понижению цен осенью. Думаю, на 20% цены могут снизиться в большинстве сегментов рынка», — прогнозирует специалист.

Риелтор Александр Бойко соглашается, что ключевыми факторами будут оставаться военные и риски безопасности. Кроме того, на стоимость недвижимости будут влиять миграция, доходы домохозяйств, курс валют , состояние новостроек и доверие к налоговым правилам.

«Поэтому рынок будет реагировать не столько „в среднем“, сколько на уровне отдельных районов и типов жилья», — говорит риелтор.

Руководитель по развитию продуктов Dim. ria Виталий Поберезский также не прогнозирует резких скачков стоимости жилья, ведь покупатели и дальше будут выбирать недвижимость без спешки, учитывая цену, качество и локацию.

Что будет с арендой жилья

Эксперты сходятся во мнении, что к концу лета резких перемен на рынке недвижимости не будет. В то же время, уже осенью ситуация может измениться: аренда традиционно начнет дорожать с началом учебного сезона.

«На рынке аренды до середины августа ощутимых колебаний не будет. А дальше, с началом учебного и делового сезона, спрос, а вместе с ним и цены традиционно пойдут вверх», — говорит Поберезский.

Бойко, в свою очередь, не ожидает резкого роста цен, поскольку рынок будет сдерживать покупательную способность украинцев.

Напомним, ранее Finance.ua рассказывал , что тяжелее всего накопить на собственный уголок среди украинских городов львовянам. Чтобы купить однокомнатную квартиру во Львове, придется откладывать всю среднюю зарплату в течение 8,4 лет. Ровно столько же потребуется жителю Сиднея (Австралия), чтобы купить жилье в своем городе.

Также мы писали , что за последние шесть месяцев средняя стоимость аренды квартир в Киеве снизилась более чем на 1,4 тыс. грн, а за год падение цен составило почти 20%. По подсчетам аналитиков, средняя стоимость аренды квартир в Киеве за полгода снизилась с 21 690 грн до 20 000 грн, или на 7,79%.

УНІАН По материалам:

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