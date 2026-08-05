Жилье в Киеве уже в скором времени может подешеветь на 20% - прогноз риелторов

Ужесточение российских атак на Киев уже начинает влиять на настроения покупателей жилья. Уже осенью цены могут снизиться на 20%. В частности, в столице уже есть микрорайоны, которые не представляют интереса для потенциальных покупателей.
Об этом рассказал экспрезидент Ассоциации специалистов по недвижимости Украины Юрий Пита в комментарии УНИАН.
«Если такая тенденция сохранится, то, безусловно, покупатель будет откладывать свое решение по Киеву. Это может привести к понижению цен осенью. Думаю, на 20% цены могут снизиться в большинстве сегментов рынка», — прогнозирует специалист.
Риелтор Александр Бойко соглашается, что ключевыми факторами будут оставаться военные и риски безопасности. Кроме того, на стоимость недвижимости будут влиять миграция, доходы домохозяйств, курс валют, состояние новостроек и доверие к налоговым правилам.
«Поэтому рынок будет реагировать не столько „в среднем“, сколько на уровне отдельных районов и типов жилья», — говорит риелтор.
Руководитель по развитию продуктов Dim. ria Виталий Поберезский также не прогнозирует резких скачков стоимости жилья, ведь покупатели и дальше будут выбирать недвижимость без спешки, учитывая цену, качество и локацию.
Что будет с арендой жилья
Эксперты сходятся во мнении, что к концу лета резких перемен на рынке недвижимости не будет. В то же время, уже осенью ситуация может измениться: аренда традиционно начнет дорожать с началом учебного сезона.
«На рынке аренды до середины августа ощутимых колебаний не будет. А дальше, с началом учебного и делового сезона, спрос, а вместе с ним и цены традиционно пойдут вверх», — говорит Поберезский.
Бойко, в свою очередь, не ожидает резкого роста цен, поскольку рынок будет сдерживать покупательную способность украинцев.
Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что тяжелее всего накопить на собственный уголок среди украинских городов львовянам. Чтобы купить однокомнатную квартиру во Львове, придется откладывать всю среднюю зарплату в течение 8,4 лет. Ровно столько же потребуется жителю Сиднея (Австралия), чтобы купить жилье в своем городе.
Также мы писали, что за последние шесть месяцев средняя стоимость аренды квартир в Киеве снизилась более чем на 1,4 тыс. грн, а за год падение цен составило почти 20%. По подсчетам аналитиков, средняя стоимость аренды квартир в Киеве за полгода снизилась с 21 690 грн до 20 000 грн, или на 7,79%.