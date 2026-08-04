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В Украине обновят строительные нормы для жилых домов: что изменится

Недвижимость
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ГСН для жилых домов
ГСН для жилых домов
В Украине будут обновлены государственные строительные нормы для жилых домов. Обновление будет касаться общих требований к жилым домам, архитектурно-планировочным решениям, инженерному оборудованию домов, пожарной безопасности и доступности. Отдельно планируется урегулировать вопросы защиты жилых помещений от шума и вибрации, а именно уточнить требования к размещению встроенных и встроенных общественных помещений в жилых домах.
Об этом сообщает Министерство по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Украины.
Министерство уже утвердило техническое задание и приступило к подготовке проекта Изменения № 2 к ГСН В.2.2−15:2019 «Жилые дома. Основные положения».

Какие изменения планируется внести

Больше доступности и инклюзивности
Обновленные нормы дополнят требованиями к планировочным и конструктивным решениям жилых и нежилых помещений по безбарьерности жилых домов — от входа в здание до передвижения внутри и безопасной эвакуации.
В частности, уточнят требования к доступности придомовой территории для людей с инвалидностью и других маломобильных групп населения, инклюзивных маршрутов, пешеходных путей, пандусов, перил, средств ориентирования и получения информации.
Современные требования к планированию жилых домов
Планируется уточнить перечень общественных помещений, которые можно размещать в жилых домах, а также допускаемых помещений у входов в многоквартирные дома.
Обновят требования к планированию придомовой территории, в частности, по размещению автостоянок, велосипедных парковок и других внешних элементов.
Также ГСН дополнят положениями размещения электронных коммуникационных сетей, что позволит учитывать современные потребности домов в цифровой инфраструктуре еще на этапе проектирования.
Ужесточение безопасности эвакуации во время пожара
Изменения уточнят требования к путям эвакуации, в частности, для людей, которые передвигаются на колесных креслах. Также будет определено, в каких случаях для жилых домов условной высотой до 26,5 метра (ориентировочно это 9-этажное здание) достаточно одной лестничной клетки, а в зависимости от количества или площади квартир необходимо предусматривать две лестничные клетки для безопасной эвакуации жильцов.
Новые требования к лифтам
Обновленные нормы будут предусматривать уточнение требований к расположению и характеристикам лифтов в жилых домах, в частности к размерам лифтовых холлов и кабин, возможности сопряжения жилых этажей с подземной частью дома, где расположены защитные сооружения гражданской защиты или сооружения двойного назначения.
Также будут уточнены требования к пожарным лифтам грузоподъемностью не менее 1000 кг и лифтам, приспособленным для перевозки людей на колесных креслах.
Защита от шума
В ГСН также планируют включить новые требования по защите жилых помещений от шума и вибрации. В частности, будут уточнены условия размещения встроенных и встроенно пристроенных общественных помещений, деятельность которых может создавать дополнительный шум для жителей.
В настоящее время идет подготовка первой редакции проекта изменений к ГСН. Министерство планирует обнародовать ее для общественного обсуждения уже в течение нескольких месяцев.
По материалам:
Finance.ua
Строительство
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