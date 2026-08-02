Сколько стоит арендовать квартиру в Киеве

Самое доступное жилье можно найти в Деснянском районе, где средняя стоимость аренды составляет 12 000 грн. в месяц.
Также относительно доступные цены зафиксированы в следующих районах:
Днепровском и Святошинском — по 15 000 грн,
Дарницком — 16 500 грн,
Оболонском — 17 000 грн,
Подольском — 19 750 грн,
Соломенском — 19 990 грн.
Самые высокие цены — в Печерском районе, где средняя стоимость аренды достигает 34 714 грн.
К районам с самым дорогим жильем также относят Шевченковский со средней ценой 25 000 грн и Голосеевский, где аренда в среднем стоит 23 000 грн.
До этого Finance.ua отмечал, что в некоторых городах Украины аренда жилья «съедает» почти весь доход. Дороже всего снимать жилье в Ужгороде, где за однокомнатную квартиру приходится отдавать около 75% средней зарплаты, а аренда двухкомнатного жилья даже превышает месячный доход.