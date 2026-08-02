Сколько стоит арендовать квартиру в Киеве Сегодня 12:17 — Недвижимость

Стоимость аренды квартир в Киеве, Фото: magnific

За последние шесть месяцев средняя стоимость аренды квартир в Киеве снизилась более чем на 1,4 тыс. грн., а за год падение цен составило почти 20%.

Как изменились цены на аренду

По подсчетам аналитиков, средняя стоимость аренды квартир в Киеве за полгода снизилась с 21 690 грн до 20 000 грн, или на 7,79%.

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За последний месяц цены снизились на 13,75% или более чем на 3 000 грн. Если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, аренда подешевела на 19,11%, что эквивалентно примерно 5 тыс. грн.

Где дешевле всего снять квартиру

Чаще владельцы предлагают однокомнатные квартиры за 10 400 грн в месяц.

Двухкомнатное жилье сдают за 15 000 грн., а трехкомнатное — за 20 800 грн.

В зависимости от района Киева, средняя цена аренды квартиры варьируется от 12 тыс. до 34,7 тыс. грн в месяц. То есть разрыв между самыми дешевыми и дорогими предложениями составляет 22 714 грн.

Самое доступное жилье можно найти в Деснянском районе, где средняя стоимость аренды составляет 12 000 грн. в месяц.

Также относительно доступные цены зафиксированы в следующих районах:

Днепровском и Святошинском — по 15 000 грн,

Дарницком — 16 500 грн,

Оболонском — 17 000 грн,

Подольском — 19 750 грн,

Соломенском — 19 990 грн.

Самые высокие цены — в Печерском районе, где средняя стоимость аренды достигает 34 714 грн.

К районам с самым дорогим жильем также относят Шевченковский со средней ценой 25 000 грн и Голосеевский, где аренда в среднем стоит 23 000 грн.

До этого Finance.ua отмечал , что в некоторых городах Украины аренда жилья «съедает» почти весь доход. Дороже всего снимать жилье в Ужгороде, где за однокомнатную квартиру приходится отдавать около 75% средней зарплаты, а аренда двухкомнатного жилья даже превышает месячный доход.

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