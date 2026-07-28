Что такое аренда жилья с выкупом — разъяснение ГНС Сегодня 17:07 — Недвижимость

Аренда жилья с выкупом

Аренда жилья с выкупом предусматривает передачу юридическим лицом физлицу имущественных прав на объект незавершенного строительства или готовое жилье на срок до 30 лет.

Об этом сообщает Главное управление ГНС в Харьковской области.

Как определяет это понятие Налоговый кодекс

Согласно подпункту 14.1.97¹ пункта 14.1 статьи 14 Налогового кодекса Украины, аренда жилья с выкупом — это хозяйственная операция, по которой юридическое лицо (арендодатель) в соответствии с договором передает физическому лицу (арендатору) за плату имущественные права на объект недвижимости, строительство которого не завершено.

Срок такой аренды может составлять до 30 лет.

По истечении срока договора или досрочно, при полной уплате арендных платежей и при отсутствии других обременений или ограничений, жилье переходит в собственность арендатора.

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Кроме того, договор аренды жилья с выкупом может предусматривать уступку права требования по платежам по такому договору.

Напомним, ранее Finance.ua рассказывал , что Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект № 12377 «Об основных принципах жилищной политики». Документ упраздняет устаревший Жилищный кодекс и вводит новые механизмы доступа граждан к жилью. Одним из инструментов, предусмотренных законом, является аренда с правом выкупа. Речь идет о жилье, которое после 10 лет аренды можно будет оформить в собственность. Воспользоваться таким правом можно только один раз.

Платежи, которые арендатор будет платить в течение этого периода, будут поступать в специальный револьверный фонд. Средства из него будут направляться на строительство нового социального жилья.

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