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Динамика стоимости 1- и 2-комнатных квартир в крупнейших городах Украины

Недвижимость
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Динамика стоимости 1- и 2-комнатных квартир в крупнейших городах Украины
Динамика стоимости 1- и 2-комнатных квартир в крупнейших городах Украины
В первом полугодии 2026 динамика стоимости однокомнатных квартир в крупнейших городах Украины существенно отличалась в зависимости от района.
Об этом говорится в аналитике OLX.
Динамика стоимости 1- и 2-комнатных квартир в крупнейших городах Украины

Где росла цена

Равномерный рост наблюдался в Одессе, где цены повысились во всех районах на 2−4%.
В Харькове, где наибольшее подорожание зафиксировано в Индустриальном (+15%), Слободском (+13%) и Основянском (+11%) районах.
В Киеве, напротив, в большинстве районов цены остались стабильными или снизились, в частности, в Днепровском районе (-10%).
В Днепре динамика изменения цен была контрастной: от роста на 17% в Соборном районе до понижения на 22% в Шевченковском.
Львов в основном демонстрировал положительную динамику, а заметное подорожание произошло в Железнодорожном (+12%) и Франковском (+9%) районах.

Мнение эксперта

По словам Русланы Артим, основательницы агентства недвижимости ARTYM, Львов продолжает оставаться одним из самых привлекательных городов Украины для покупки жилья. Этому способствуют близость к границе, относительно стабильная ситуация безопасности, развитая бизнес-инфраструктура, качественное образование и медицина. Важно и то, что рынок недвижимости города остается сбалансированным: покупатели могут выбирать между историческими домами с подлинной архитектурой, современными комфортными новостройками и более доступным жильем в бюджетном сегменте.

Двухкомнатные квартиры

Динамика стоимости 1- и 2-комнатных квартир в крупнейших городах Украины
Весомый рост медианной стоимости в первом полугодии 2026 зафиксирован в Ужгороде (+15%), Сумах (+10%) и Запорожье (+9%).
Заметное удорожание также произошло в Днепре (+6%), Тернополе и Черкассах (по +5%).
В то же время, снижение цен наблюдалось в Ровно (-7%), Николаеве и Херсоне (по -5%), а также Киеве и Чернигове (по -3%).
Самая высокая медиа стоимость покупки двухкомнатной квартиры остается в столице и составляет 119 200 USD.
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Ранее мы писали, что стоимость домов в крупнейших городах Украины существенно отличается в зависимости от района. Об этом идет речь в инфографике olx. Самые дорогие дома обычно сосредоточены в престижных центральных районах городов.
Спрос на покупку домов в первом полугодии 2026 года рос быстрее, чем в сегменте квартир. Как объясняет Оксана Остапчук, руководитель сектора по развитию продаж OLX Недвижимость, такой рост обусловлен несколькими факторами. Для многих поисковиков это возможность обеспечить больше пространства для жизни, особенно для больших семей, а также повысить автономность в условиях длительных отключений.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Недвижимость
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