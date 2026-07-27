Какая цена на частные дома в Украине (инфографика) Сегодня 09:00 — Недвижимость

Какая цена на частные дома в Украине (инфографика)

Стоимость домов в самых крупных городах Украины существенно отличается в зависимости от района.

Об этом идет речь в инфографике olx.

Где самые дорогие

Самые дорогие дома обычно сосредоточены в престижных центральных районах городов.

В Киеве медианная стоимость дома в Печерском районе превышает 1,3 млн. USD, что более чем в восемь раз дороже, чем в Днепровском районе.

Во Львове самым дорогим районом для покупки дома остается Галицкий с медианной ценой 289 582 USD.

В Одессе лидирует Приморский район (284 520 USD), а в Днепре — Соборный, где медианная стоимость дома составляет 136 086 USD.

Значительный разрыв между районами наблюдается также в Харькове, где медианная цена дома в Шевченковском районе составляет 229 605 USD, тогда как в Основянском составляет 34 931 USD.

Мнение эксперта

По словам Ирины Атрощенко, руководителя агентства «Бульвар недвижимость», рынок частных домов в Харькове сегодня в значительной степени определяют факторы безопасности. Исторически престижные районы частной застройки расположены в северной и северо-восточной частях города. Из-за близости к государственной границе, именно они первыми попадают под удары, поэтому спрос на покупку домов в этих локациях существенно снизился, а рынок отреагировал падением цен.

Как менялась цена

Цены на покупку домов менялись неравномерно. Существенный рост медианной стоимости зафиксирован в Херсоне (+26%) и Тернополе (+23%).

Заметное подорожание также произошло в Днепре и Житомире (+9%), а также Черновцах (+5%). Дорогими для покупки дома остаются Киев, Львов, Ужгород и Одесса.

В то же время, в большинстве областных центров наблюдалось снижение цен, наиболее заметное — в Кропивницком и Чернигове (по -12%), Ивано-Франковске и Харькове (по -8%), а также Хмельницком (-7%).

Спрос на покупку домов в первом полугодии 2026 года рос быстрее, чем в сегменте квартир. Как объясняет Оксана Остапчук, руководитель сектора по развитию продаж OLX Недвижимость, такой рост обусловлен несколькими факторами. Для многих искателей это возможность обеспечить больше пространства для жизни, особенно для больших семей, а также повысить автономность в условиях длительных отключений.

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