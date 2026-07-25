«єОселя»: сколько нужно работать, чтобы накопить на первый взнос Сегодня 10:12 — Недвижимость

Дольше всего накапливать на первый взнос по "єОселі" придется жителям Львова, Фото: magnific

Стандартный первый взнос с государственной программой льготной ипотеки «єОселя» составляет от 20% стоимости жилья, а для заемщиков в возрасте до 25 лет его могут снизить до 10%. В зависимости от города и цен на недвижимость, на накопление этой суммы украинцам может потребоваться от 8 месяцев до двух лет, если откладывать весь заработок.

Об этом свидетельствует ежеквартальный отчет рынка недвижимости ЛУН.

Сколько стоят самые доступные квартиры

Аналитики отмечают, «єОселя» остается драйвером продаж строящегося жилья. Однако предложений квартир от застройщиков, отвечающих условиям программы, становится все меньше.

В Киеве медианная стоимость доступной готовой однокомнатной квартиры на первичном рынке составляет 2,5 млн грн, тогда как в Ужгороде аналогичное жилье стоит около 2,4 млн грн.

Самые дорогие предложения среди городов Украины зафиксированы во Львове — в среднем 3,1 млн грн.

Стоимость однокомнатных квартир в Украине., Инфографика: ЛУН

Сколько нужно откладывать на первый взнос

Чтобы накопить на первый взнос за доступную однокомнатную квартиру, жителю Киева нужно собрать около 383 тыс. грн. При средней зарплате это почти 11 месяцев работы, если не тратить заработанные денежные средства.

Дольше всего накапливать на первый взнос придется жителям Львова. Там стартовый взнос составляет примерно 838 тыс. грн, что равняется более чем двум годам и трем месяцам среднего заработка.

Меньше всего времени нужно жителям Запорожья — 8 месяцев.

Медианный первый вклад по «єОселя» на самую дешевую квартиру на первичке, Инфографика: ЛУН

Сколько дохода «съедают» платежи по «єОселя»

Во Львове на ежемесячный платеж по ипотеке придется направлять около 83% средней зарплаты, в Ужгороде — 75%, тогда как в Киеве — 34%.

Комфортнее всего платить по кредиту в прифронтовых городах, где ежемесячный платеж займет всего 22−30% от среднего местного заработка.

Сколько нужно работать, чтобы собрать на первый взнос по «єОселя», Инфографика: ЛУН

Ранее Finance.ua писал , что с 17 июля 2026 года вступили в силу обновленные условия государственной программы доступного ипотечного кредитования «єОселя». Изменения расширяют список получателей кредитов под 3%, пересматривают нормативную площадь жилья, упрощают проверку доходов и позволяют привлекать поручителей, не являющихся членами семьи.

Также мы отмечали, что выбор между арендой квартиры и ипотекой уже давно стал классической дилеммой. Сторонники покупки обычно аргументируют тем, что лучше платить за свое жилье, чем ежемесячно отдавать деньги арендодателю. Те, кто выбирает аренду, напротив, не готовы связывать себя долгосрочными кредитами в условиях полной нестабильности.

Что же более рационально сегодня с финансовой точки зрения? Finance.ua проанализировал оба варианта, опираясь на актуальные условия кредитования, сопутствующие расходы и скрытые финансовые риски.

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