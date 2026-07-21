Украине требуется миллион квартир для возвращения ВПЛ: глава Укрфинжилья о дефиците жилья Сегодня 15:05 — Недвижимость

Украине нужно не менее 1 млн квартир для ВПЛ

Для того чтобы внутренне перемещенные лица могли вернуться домой или обустроиться на новом месте, Украине необходимо не менее 1 млн квартир.

Об этом в интервью сообщил председатель правления ЧАО «Укрфинжилье» Евгений Мецгер.

Дефицит жилья

По словам Мецгера, потребность в одном миллионе квартир является лишь первоочередной частью более масштабной жилищной проблемы.

По оценкам, подготовленным совместно с Всемирным банком, общий дефицит жилищного фонда в Украине составляет около 600 млн кв. м, что эквивалентно примерно 24 трлн грн.

Из этого объема:

450 млн кв. м — исторически накопленный за последние 30 лет дефицит качественного и энергоэффективного жилья, если ориентироваться на европейские стандарты обеспеченности жильем;

150 млн кв. м — жилье, утраченное или разрушенное в результате полномасштабного российского вторжения. Это около 13% всего жилищного фонда страны.

«єОсели» недостаточно для решения проблемы

Мецгер подчеркнул, что государственная льготная ипотечная программа «єОселя» не является единственным и достаточным инструментом для преодоления столь масштабного дефицита жилья.

По его словам, в мире одновременно работают несколько механизмов обеспечения жильем: ипотека, аренда с правом выкупа, лизинг и социальный фонд жилья.

В Украине государство пока полноценно реализовало только ипотеку. Социальной аренды практически нет. Этот инструмент, по словам главы «Укрфинжилья», еще предстоит создать.

Какие новые программы планируют внедрить

Среди приоритетных направлений развития «Укрфинжилла» Мецгер назвал введение социального арендного жилья и механизма аренды с правом выкупа (Rent-to-Own). По его словам, эти инструменты должны дополнить программу «єОселя».

За все время действия программы «єОселя» кредиты по категории внутренне перемещенных лиц получили 2 188 заемщиков.

В то же время общее количество участников программы со статусом ВПЛ больше — 4 852 человека, поскольку часть из них оформляла кредиты по другим категориям, в частности как военнослужащие, медицинские работники или педагоги.

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Напомним, ранее Finance.ua со ссылкой на главу парламентского Комитета по вопросам организации государственной власти Елену Шуляк писал , что информация о якобы намерениях Верховной Рады снести более 30 тыс. многоквартирных домов, в том числе «хрущевок», не соответствует действительности.

Показатель более 30 тыс. объектов касается общего количества аварийных многоквартирных домов, зафиксированного по состоянию на 2019 год. В этот список входят здания разных периодов застройки, а не только «хрущевки». В частности, речь идет о домах, построенных до 1919 года, а также отдельных новостройках, построенных в 2010-х годах, которые также были признаны аварийными. В то же время, законопроект, принятый Верховной Радой в первом чтении, не предусматривает принудительного или массового сноса жилищного фонда.

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