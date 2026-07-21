Украине требуется миллион квартир для возвращения ВПЛ: глава Укрфинжилья о дефиците жилья

Среди приоритетных направлений развития «Укрфинжилла» Мецгер назвал введение социального арендного жилья и механизма аренды с правом выкупа (Rent-to-Own). По его словам, эти инструменты должны дополнить программу «єОселя».
За все время действия программы «єОселя» кредиты по категории внутренне перемещенных лиц получили 2 188 заемщиков.
В то же время общее количество участников программы со статусом ВПЛ больше — 4 852 человека, поскольку часть из них оформляла кредиты по другим категориям, в частности как военнослужащие, медицинские работники или педагоги.
Напомним, ранее Finance.ua со ссылкой на главу парламентского Комитета по вопросам организации государственной власти Елену Шуляк писал, что информация о якобы намерениях Верховной Рады снести более 30 тыс. многоквартирных домов, в том числе «хрущевок», не соответствует действительности.
Показатель более 30 тыс. объектов касается общего количества аварийных многоквартирных домов, зафиксированного по состоянию на 2019 год. В этот список входят здания разных периодов застройки, а не только «хрущевки». В частности, речь идет о домах, построенных до 1919 года, а также отдельных новостройках, построенных в 2010-х годах, которые также были признаны аварийными. В то же время, законопроект, принятый Верховной Радой в первом чтении, не предусматривает принудительного или массового сноса жилищного фонда.