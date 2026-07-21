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Украине требуется миллион квартир для возвращения ВПЛ: глава Укрфинжилья о дефиците жилья

Недвижимость
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Украине нужно не менее 1 млн квартир для ВПЛ
Украине нужно не менее 1 млн квартир для ВПЛ
Для того чтобы внутренне перемещенные лица могли вернуться домой или обустроиться на новом месте, Украине необходимо не менее 1 млн квартир.
Об этом в интервью сообщил председатель правления ЧАО «Укрфинжилье» Евгений Мецгер.

Дефицит жилья

По словам Мецгера, потребность в одном миллионе квартир является лишь первоочередной частью более масштабной жилищной проблемы.
По оценкам, подготовленным совместно с Всемирным банком, общий дефицит жилищного фонда в Украине составляет около 600 млн кв. м, что эквивалентно примерно 24 трлн грн.
Из этого объема:
  • 450 млн кв. м — исторически накопленный за последние 30 лет дефицит качественного и энергоэффективного жилья, если ориентироваться на европейские стандарты обеспеченности жильем;
  • 150 млн кв. м — жилье, утраченное или разрушенное в результате полномасштабного российского вторжения. Это около 13% всего жилищного фонда страны.

«єОсели» недостаточно для решения проблемы

Мецгер подчеркнул, что государственная льготная ипотечная программа «єОселя» не является единственным и достаточным инструментом для преодоления столь масштабного дефицита жилья.
По его словам, в мире одновременно работают несколько механизмов обеспечения жильем: ипотека, аренда с правом выкупа, лизинг и социальный фонд жилья.
В Украине государство пока полноценно реализовало только ипотеку. Социальной аренды практически нет. Этот инструмент, по словам главы «Укрфинжилья», еще предстоит создать.
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Какие новые программы планируют внедрить

Среди приоритетных направлений развития «Укрфинжилла» Мецгер назвал введение социального арендного жилья и механизма аренды с правом выкупа (Rent-to-Own). По его словам, эти инструменты должны дополнить программу «єОселя».
За все время действия программы «єОселя» кредиты по категории внутренне перемещенных лиц получили 2 188 заемщиков.
В то же время общее количество участников программы со статусом ВПЛ больше — 4 852 человека, поскольку часть из них оформляла кредиты по другим категориям, в частности как военнослужащие, медицинские работники или педагоги.
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Напомним, ранее Finance.ua со ссылкой на главу парламентского Комитета по вопросам организации государственной власти Елену Шуляк писал, что информация о якобы намерениях Верховной Рады снести более 30 тыс. многоквартирных домов, в том числе «хрущевок», не соответствует действительности.
Показатель более 30 тыс. объектов касается общего количества аварийных многоквартирных домов, зафиксированного по состоянию на 2019 год. В этот список входят здания разных периодов застройки, а не только «хрущевки». В частности, речь идет о домах, построенных до 1919 года, а также отдельных новостройках, построенных в 2010-х годах, которые также были признаны аварийными. В то же время, законопроект, принятый Верховной Радой в первом чтении, не предусматривает принудительного или массового сноса жилищного фонда.
По материалам:
РБК-Україна
НедвижимостьЖилая недвижимостьКвартираЄОселяВПЛПереселенцы
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